相隔798天 林昀儒WTT男單奪冠

克服低潮的台灣「桌球一哥」林昀儒，本次出戰WTT杜哈冠軍賽一路過關斬將，11日晚間大戰7局逆轉日本名將張本智和，12日凌晨與韓國好手張禹珍爭冠，以11比7、11比9、11比9、13比11直落4完勝韓國張禹珍，拿下相隔798天的WTT男單冠軍，賽後林昀儒直呼「完全沒有想到！」

現年24歲、世界第13名的林昀儒，本次接連擊敗克羅埃西亞好手普卡爾、奧恰洛夫、世界第8日本新星松島輝空，以及世界第4的日本一哥張本智和，冠軍賽對決30歲、世界排名第18名的張禹珍。

首局林昀儒維持火燙手感，從落後到追平，不但招牌反手擰球持續搶分，正手強勢攻擊還能主動變線，順利開紅盤。

第2局前段，林昀儒一度4比6落後，但隨後經歷3度平手後在8比8連得2分，順利再下一城；第3局林昀儒如法炮製，同樣在4比6落後時連得4分超前比數，如願連拿3局。

關鍵的第4局，雙方雖你來我往，但林昀儒對於張禹珍發長球做足準備，接發球不論球速、位置都回得相當刁鑽，如願以10比9先取得賽末點。

雖然接著2人兩度平手，林昀儒在11比11時先趁對手回球過短直接正手加壓得分，再度出現賽末點後，張禹珍在下一球回球掛網，讓林昀儒順利奪冠。

終結798天的「冠軍荒」，林昀儒賽後接受主辦單位訪問時笑說，「其實完全沒有想過可以奪冠，畢竟是今年首場比賽，但從第1場就是拚盡全力去打，很開心能打到最後」、「也算是對自己的肯定」。

WTT冠軍賽一年舉辦6場，等級排在大滿貫賽及年終總決賽之下，林昀儒奪冠可以獲得1000分積分和4萬美元（約127萬台幣）獎金。