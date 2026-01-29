相隔9年重現「神仙組合」 張信哲、周興哲放眼同1目標

張信哲（左）和周興哲相隔多年再度合體。潮水音樂提供

「情歌王子」的張信哲與「新世代創作天王」周興哲（Eric）日前在「喬山五十感恩慈善演唱會」中再度合體，睽違多年的「雙哲會」重現，華語樂壇情歌代表人物同場交會，今（29日）畫面一曝光立刻引發熱議！

雙哲近年馬不停蹄地忙碌，要遇上幾乎可說是「不可能的任務」，此番破大巨蛋壯舉，兩人不約而同皆說「唱上了癮」，期待在臺北大巨蛋舉辦個唱，而在此歲末寒冬之際，雙哲也不忘作揖給最愛的樂迷們拜個早年，齊祝「馬上賺錢」、「馬到成功」、「馬年行大運」！也因為雙雙唱進「喬山大巨蛋」提及新年新願望，兩人都異口同聲稱希望很快有機會在臺北大巨蛋舉辦個唱。

廣告 廣告

張信哲（左）和周興哲相隔多年再度合體。潮水音樂提供

其實早在2017年，張信哲便已看見周興哲的創作才華，主動向他邀歌，兩人初見在白金錄音室，誕生作品〈遷徙〉並收錄於張信哲〈擁恆〉專輯中，推出後獲得大量好評。當時收來的 demo 原本是英文版本，張信哲一聽便相當喜歡，提及雖然編曲相對簡單，但他直言「其實已經是可以出版的成品」，對周興哲的音樂視野與創作能力刮目相看。

回顧2017年的「雙哲會」，兩人是在白金錄音室裡完成音樂上的首次交會；沒想到時隔多年，2026年雙哲再度相逢，舞台一路從錄音室延伸至 台北大巨蛋，也為這場重逢添上時代更迭與情歌累積的重量。而不能不提到的舞台上的「交手」，則要追溯至2023年錄《聲生不息寶島季》期間，雙哲罕見男男對唱王力宏〈你不知道的事〉，被形容為「經典再現之神仙組合」，至今仍讓歌迷回味不已。

張信哲巡演所到之處一票難求。潮水音樂提供

有趣的是，雙哲近年在演唱會與創作上同樣火力全開。張信哲的「未來式」巡演共跑三巡7年，尤其《未來式終極版》系列全體育場模式每場3、5萬人起跳，征服了北京10萬人鳥巢和上海8萬人體育場！張信哲更將於今年三月唱進紐澳，分別為奧克蘭站、墨爾本站和雪梨站，其中雪梨站率先售罄，今（29日）宣布加開座位，氣勢如虹。

周興哲巡演票房持續開紅盤。潮水音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

樂團成員被貴婦「塞錢要求陪酒」 帕拉斯揭斜槓辛酸內幕

花數萬救老犬卻被爆「假愛心真棄養」？ 賓賓哥「親揭真相」反擊抹黑

56歲梁佑南消失8點檔3年！驚吐身體這部位出狀況 感嘆：冥冥中最好的安排

幼兒園長淪男家長小三 正妻開直播大爆料！高難度「倒立露春光」被公開