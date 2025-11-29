相驗女屍嘆「可惜了」！檢察官遭入夢吹氣 高燒不退

檢察官嘆「可惜」，晚上竟夢見女死者。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名檢察官阿輝（化名）剛擔任檢察官時，曾見到一位面容姣好的女死者，心中暗嘆「可惜了」，沒想到隨即開始發高燒、作惡夢，直到求了平安符才逐漸恢復正常。

根據《自由時報》報導，阿輝曾是菜鳥檢察官時，曾到板橋殯儀館勘驗，當時處理一件，女子輕生案件，法醫掀開在遺體上的布單後，阿輝看見女子面容，心中暗嘆「這麼漂亮、這麼年輕，就這樣死了，美女可惜了」，這個念頭一閃而過，隨後便專心處理工作。

阿輝表示，剛繼續工作，他馬上感受到一股潮濕、冰涼氣流拂過耳畔，就好像是有人在耳邊吹了一口涼氣一樣，讓他瞬間起了雞皮疙瘩，但環顧四周，並沒有任何出風口對著他，也沒有其他人在他周圍，他只能強壓恐懼，歸咎於疲勞帶來的錯覺。

沒想到阿輝回家後，開始發高燒、渾身發抖，吃了退燒藥也沒有好轉，還夢見一名女子的輕生場景，在夢中感受到了冰冷呼氣，讓阿輝感受到似乎是來自女子的不滿與警告。

阿輝夢醒後，在妻子的勸說下前往寺廟求取平安符，並向神明祈求亡者安息，生者平安，祭拜完畢、佩戴上平安符後，阿輝便開始退燒，身體的不適也開始緩解。

事後，阿輝將這段經歷告訴前輩，前輩告誡阿輝要保持敬畏之心，千萬不要鐵齒，寧可信其有、不可信其無。自此，阿輝每次在相驗時都心懷敬意，向亡者致意，表明自己是來執行公務，絕不帶有任何私人雜念。

