盼不分立場守護家園！ 蔡其昌力挺海鯤號：它是我們國家第一艘國造潛艦

首艘國造潛艦「海鯤號」順利下潛，立委蔡其昌盼國人能不分立場，共同祝福首艘國產潛艦能夠成功。（台船公司提供）

首艘國造潛艦「海鯤號」於昨（30日）完成連續兩日的「淺水潛航測試」，均順利完成目標。對此，民進黨立委蔡其昌今（31日）表示肯定，也呼籲國人不論政治立場為何，都應共同祝福首艘國產潛艦成功，「一起守護我們深愛的家園」。

海鯤號近日順利下潛，為台灣潛艦國造計畫寫下嶄新里程碑。蔡其昌於今（31日）在臉書發文表示，不論大家的意識形態如何不同，它（海鯤號）都是我們國家第一艘國造潛艦，「希望不管你是愛中華民國還是愛台灣，都能祝福我們國家的首艘潛艦可以成功，一起守護我們深愛的家園」。

台灣國際造船股份有限公司指出，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，卻受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船進一步說明，海鯤號將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。





