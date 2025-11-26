盼中央以數字驗證政院版財劃法 張善政籲跨越黨派、理性討論

張市長致詞。





桃園市長張善政26日上午主持市政會議時表示，過去財政收支劃分法長期多年未修，立法院近期完成兩次修法，行政院也願意提出院版修正草案，中央跨出非常好的一步，中央與地方則應趁緩衝期充分討論，讓財政制度更加周延。財劃法是跨越黨派的重要財政制度，不應以政黨對抗來看此議題，而應靜下心來把制度修好，期盼中央與地方持續合作，讓統籌分配更加公平，真正造福全國縣市。

張善政指出，行政院最新版本將農林漁牧業產值、農林漁牧業與工業從業人口等納入統籌分配款指標，和過去的計算方式相較更加完整，但部分指標仍待補強，包括工業產值尚未列入，仍有朝更完善改進的空間。

廣告 廣告

張善政提到，先前行政院認為立法院已有修法版本，不再自行提出，如今行政院態度轉變，願意提出版本，應給予肯定。立法院昨日未將行政院版本付委，提供中央與地方更多溝通與緩衝空間，希望透過地方縣市表達意見，同時行政院也能傾聽地方聲音，針對修法原則應先進行調整，聚焦原則討論，再用數字驗證是否合理，除了更周全完善，也讓制度更符合實際需求。





更多新聞推薦

● 綠營批中市7大建設追加逾千億經費 盧秀燕反擊：高雄1條捷運就打倒我們