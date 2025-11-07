盼兩岸和平 不再為政治信仰犧牲

國民黨主席鄭麗文（中）7日在國民黨副主席蕭旭岑（右）及前陸委會主委夏立言（左）陪同下出席「馬習會」10周年研討會。（范揚光攝）

國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，民進黨炮轟「敵我不分」；鄭麗文昨日強調，出席祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，盼人民不需要再為自己的政治信仰付出生命代價。

這場追思活動今日下午將於台北市馬場町紀念公園舉行，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，並稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場，鄭麗文將出席致詞，另有受難人、烈士遺族代表致詞。

廣告 廣告

但因吳石是中共在國民黨內部最高情報官，鄭麗文將出席這場追思活動，昨日引發民進黨發言人戴瑋姍批評，指鄭上任國民黨主席後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？她指出，活動流程還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，營造出「國共並肩」的政治畫面，鄭麗文等同接受中共史觀、配合統戰操作。

國民黨發言人牛煦庭則回嗆，台灣政治最糟糕的就是先預設立場、扣帽子，盼能用開放心態看待。

鄭麗文昨日也親自回應表示，國共內戰後全世界陷入冷戰時期，台灣也經歷非常肅殺的政治歷程，包括228事件、白色恐怖，而她在民國94年接受前國民黨主席連戰邀請入黨時，連戰希望兩岸融冰、到大陸訪問，所以她一加入國民黨就邀請228事變遭逮捕、坐了30年黑牢的陳明忠到國民黨中央黨部遞給連戰和平之鑰。

鄭麗文續指，當年在台灣有非常多共諜案，在大陸也有國民黨員、政治工作者遭逮捕甚至凌虐喪生、坐幾十年的黑牢，這是歷史的悲劇，希望悲劇不要複製、發生，盼未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰，而必須付出生命作為代價。

鄭麗文強調，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以今日出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。