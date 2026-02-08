盼兼顧形象與舒適度 台鐵產業工會籲鬆綁服儀
台鐵公司員工，上班都得穿公司規定的制服和配合公司的服儀規定，現在台鐵產業工會，要爭取鬆綁服儀規定，期望台鐵公司，能在企業形象和員工上班舒適度中取得折衷。
民眾李先生認為，「上半身就是大家一致，下半身其實就可以大家自由這樣。」
王小姐則表示，「我覺得還是要整齊會比較好看，會比較顯示台鐵的專業度。」
由於台鐵內部規定，男性頭髮不宜過耳、不能留長髮，也不能戴耳環，襯衫內應該穿白色內衣，鞋子穿全包式黑色素面皮鞋，搭配深色紳士襪；女性員工則是前方瀏海不超過眉毛，襯衫內不要穿深色內衣，不可彩繪指甲、要穿黑色包鞋和深色襪，台鐵產業工會呼籲能夠一一檢討。
台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，「黑色皮鞋的部分可以像這個航空業一樣，慢慢朝向這個慢跑鞋或者是布鞋的部分，來讓他們在工作在執勤的時候，是比較舒適的來進行的。」
台鐵副總經理劉雙火回應，「我們是以西裝式的設計深藍色的褲子，我們希望你穿一個深色的皮鞋，可以穿一個黑色的休閒的皮鞋也可以，但是你如果穿運動鞋顏色太鮮豔的話，可能跟我們的服裝設計是相違背的。」
台鐵表示，每一季都會開一次團體協商會議，但目前沒接獲，有人提出服儀鬆綁意見，如果有人提出，會給予妥善回應。
成功大學交通管理科學系教授鄭永祥則指出，「第一線的基層員工他所展現這些服儀，是代表著企業第一線的基層、也是公司的形象，是一個識別的效果，應該還是要有一致性，他這樣的要求的時候，是不是有些基於什麼樣的一個考量，也必須跟基層的這些第一線的人員去做討論。」
台鐵產業工會也表示，去（2025）年末台鐵企業工會表示，台鐵公司和台鐵企工決議，將預計在今（2026）年1月實施「生日假」，但台鐵公司之後卻發函表示，因行政程序未完備且影響層面甚鉅暫緩實施。台鐵產業工會將在9日前往交通部陳情，期望交通部和台鐵公司，盡速履行承諾。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
