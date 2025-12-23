盼到新竹探望柯媽、參加活動 柯文哲聲請解除限制住居獲准

柯文哲聲請解除限制住居照顧獲准。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

民眾黨前主席柯文哲23日到台北地方法院完成政治獻金案的答辯，並具狀聲請解除限制住居，希望到新竹探望母親能留宿以及參加年底各項慶典活動，合議庭聽取檢方意見後，當庭裁定柯文哲的限制住居完全解除。

柯文哲本件聲請理由指稱，今年9月15日審理中交保7000萬元確定後，停止羈押並限制住居於北市信義路住處，但他常需到新竹探望年邁母親，必須當日往返多有不便。此外，他身為台北市前市長、民眾黨前主席，有相當影響力，近期適逢過年過節與春季慶典有受邀參加的需求，很難每日及時返回北市住處。

柯文哲主張，近期京華城等案被告陸續辯結，合議庭裁定明年3月26日宣判，他交保已佩戴電子腳環、持用個案手機接受科技設備監控，足以防逃，3個月以來均按時出庭、從無逾矩，就算解除限制住居也無法避開科技監控與報到機制逃亡。

柯文哲強調，自己為知名公眾人物，媒體高度關心他的活動、行程近乎全部公開，無隱匿可能，繼續限制住居已屬重複且過度的保全手段，有違比例原則要求，法條僅明文「得」限制住居而非「應」一概限制住居，據此請求解禁。

審判長裁定指出，審酌本件聲請意旨及審理進度，限制住居於本案防逃功能，應足以用電子監控加個案手機拍照取代。考量《憲法》比例原則，就柯文哲前經命限制出境、出海、提供相當具保金等情，應有不續行限制住居所之必要。檢方表示同意、不抗告。

中廣提醒：未經判決確定前，應推定為無罪。