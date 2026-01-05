盼加速嘉市藍白合 陳家平退選

年底嘉義市長選舉，國民黨、民眾黨朝「藍白合」方向規畫，國民黨潛在人選之一，嘉義市議員陳家平以加速藍白整合、不內耗為由，5日突宣布退出黨內初選，對於陳家平的表態，黨籍議員鄭光宏、醫師翁壽良都表示尊重，民眾黨立委張啟楷則謝謝陳家平，讓「藍白合」跨出一大步。

嘉義市長黃敏惠年底任期屆滿，因無接班人，又對黨內提名態度「超然」，現國民黨被點名的3人，除翁壽良最積極，包括陳家平、鄭光宏態度相對保守，隨民進黨籍立委王美惠、民眾黨張啟楷接連啟動選戰模式，張啟楷甚至獲前主席柯文哲助攻、擔任競選總幹事，人氣水漲船高，人選未定的國民黨明顯感受到壓力。

陳家平昨指出，經過審慎評估與黨內溝通，他認為目前的局勢更需要力量的整合，而非內耗，他當初參選是為了服務，退出是為了成全，個人勝負並不重要，國民黨沒有分裂的本錢，選擇在此刻退選，期待能讓中央加速藍白合，而他將來也不會缺席輔選工作。

針對陳家平退出黨內市長初選，鄭光宏除了表達尊重，也肯定陳家平放下個人參選、成全大局的勇氣，強調不管對國民黨或者是藍白陣營來說，年底的嘉義市長選戰異常艱困，未來唯有加倍團結，並努力爭取市民的支持與認同，才有機會延續黃敏惠五星施政及幸福城市的榮耀。

翁壽良尊重陳家平的選擇，他會持續努力，爭取最大認同，爭取勝出的機會。張啟楷也謝謝陳家平，成全藍白合大局，為藍白合跨出一大步，也加速藍白合整合速度。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，推進藍白合全由中央主導，目前尚未展開初選機制，既然陳家平退出，中央接下來在衡量人選時，就不會把他納入，代表藍營市長人選，將由鄭光宏、翁壽良兩人競逐提名。