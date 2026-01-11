盼台中市長人選1月底定 鈕則勳：展現盧秀燕迫切與憂慮

國民黨2026台中市長參選「姐弟之爭」未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都爭取黨內提名，台中市長盧秀燕10日呼籲黨中央在1月底前確定人選。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，盧秀燕的呼籲，展現出她的迫切與憂慮，以及為選舉成敗負責的勇氣。

盧秀燕。(圖/中天新聞)

盧秀燕昨天表示，江啟臣、楊瓊瓔2人不論誰出線都勝券在握，但她個人希望能在1月底前定案，如此候選人才有更多的時間可以向市民請託，同時也能安定所有藍營支持者的焦慮。

廣告 廣告

鈕則勳10日在臉書貼文寫道，針對藍軍台中提名人選的延宕，市長盧秀燕終於表態，希望黨中央1月底前確定提名人選；盧也說，不論是江啟臣還是楊瓊瓔，從內部民調來看，誰參選都勝券在握。

楊瓊瓔(圖右)、江啟臣都爭取國民黨台中市長提名。(圖/中天新聞)

鈕則勳表示，細部來看盧秀燕的論述，她仍顧及江、楊兩人，雖突顯出媽媽市長的暖心，與「手心手背都是肉」的情懷外，卻也點出了對候選人懸而未決的憂慮—畢竟民進黨候選人已經提早起步、在地深耕，盧媽期待藍軍1月底前確定人選，便是希望黨中央協調有成，而這個協調有成，或也能推論盧期待的是以不公開的內參民調決定人選的「台南模式」，而不是曠日費時且綠軍可以見縫插針政治操作的公開初選。

鈕則勳指出，盧秀燕希望接棒人選1月底前「定於一尊」的相關論述，也展現出盧願意為台中選局負成敗責任的企圖心與勇氣！畢竟盧之前不參選黨主席，就是期待穩住而且拉高藍軍在中台灣的能量，為政黨輪替打下堅實基礎。

鈕則勳認為，盧秀燕的呼籲，也突顯出她對於民進黨總會靈活運用戰術的憂慮，意即不論是江啟臣或楊瓊瓔最後出線，綠營都會以「因人制宜」的方式機動調整戰略，以達勝選目標。畢竟從日前內參民調來看，江領先綠營對手幅度大，有13.6%，楊只領先綠營對手約3.2%，接近誤差範圍。

鈕則勳指出，雖然盧秀燕從內參民調點出，不管江、楊二人誰出戰都勝券在握，但盧當然也深知其中脈絡，而不願講明，這是盧的善意也是媽媽市長的貼心；畢竟盧是藍軍有志於扛起2028政黨輪替重任的最可能人選，對於民進黨戰術運用的靈活，又豈會沒有深刻的認知或體驗？

鈕則勳直言，盧媽的呼籲，雖然暖心，但也展現出迫切與憂慮，從其中也能看出她對國民黨的熱愛，與願意為選舉成敗負責的勇氣；主導提名的黨中央，對於盧媽的懇切陳辭，也應該用更多的同理來看待才是。

延伸閱讀

好羨慕！機器人催生「科技薪貴」 北京工程師月領超11萬元

曾是全台唯一！「東方設計大學」成歷史 高科大接手1/21掛牌

2025年12月出口連26紅 全年出超1571.4億美元創新高