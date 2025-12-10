盼吸引醫護人員「東漂」！台東縣府宣布「臨床人員每月加3千」

地方中心／李育翰 台東報導

全台醫療體系面臨醫護人力缺口，為了穩定第一線臨床護理量能，台東縣政府9號宣布，明年起縣內醫院任職的臨床護理人員，每人每月將加發3000元留任津貼，預計近一千一百人受，希望實質補助能吸引護理師東漂。

一一握手，親自向醫護人員表達感謝，面對全台醫療體系面臨醫護人力缺口，以及關床潮，為了留住人力，台東縣長饒慶鈴宣布，明年起，縣內醫院任職的臨床護理人員，每人每月將加發3000元留任津貼。

台東縣長饒慶鈴：「今年很感謝我們中央財劃法，讓臺東縣能夠有稍微寬裕的財政政策，所以我們立刻就啟動了，這樣的一個計畫，希望能夠留住第一線的醫護人員，因為我們第一線醫護人員，缺口非常的大，我們把它補足之後，我們就有機會可以開出病床」。

縣府預計投入4320萬元，目標提升100名護理人力。（圖／民視新聞）

目前臺東縣各醫院第一線臨床護理人員約1，100位，縣府預計投入4320萬元，目標提升100名護理人力，補足縣內急重症與病房端人力，台東護理師公會理事長坦言，護理師人力確實吃緊，想休假也排不出來。

台東護理師公會理事長 黃瑞蘭：「我們目前全台東護理師公會的會員，我們總共有1933人，那其中有六成以上，是在急性醫療機構，護理人員並不是不夠努力，而是在這個護理的辛苦當中，我們需要是被看見」。

衛福部台東醫院長王福蘭：「我們先把水龍頭關起來，不要讓人流走，再慢慢去補人進來，我們就有機會達到，我們這個護理人員增加的一個目標，還是很希望本地的護理員都回來，其實本地人回來，才是我們的中流砥柱」。

縣府也與立委合作，推動台東馬偕醫護宿舍興建案。（圖／民視新聞）

除了實質補助外，縣府也與立委合作，推動台東馬偕醫護宿舍興建案，並全面升級衛生所醫療儀器及設備，加上臺東縣更是全國最早開辦5G遠距醫療服務的縣市之一，希望透過縣府的助力，能提升台東醫療服務品質。

