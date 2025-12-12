盼品種貓重獲新生 竹縣動保所12/19開放認養

（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣政府動物保護防疫所日前查獲非法繁殖業者，沒入29隻品種貓，12月19日將舉辦活動開放認養，期盼這些歷經磨難的貓咪能在耶誕節前夕找到幸福的新家。

新竹縣動保所今天發布新聞稿表示，今年9月查獲非法繁殖、販賣品種貓業者不當飼養，依法沒入，貓隻獲救時健康狀況差，多數感染貓瘟、鼻氣管炎及耳疥蟲等疾病，經動保所人員數月悉心照護與治療，目前已逐漸康復。

竹縣動保所長何志豐表示，經所方考量及各界認養意願熱烈，所方決定於12月19日舉辦「溫暖聖誕－貓貓相伴」認養活動，29隻品種貓均已完成絕育，包含布偶貓、英國長毛貓、美國長毛貓、小步舞曲、金吉拉及緬因貓。

關於認養資格及手續，何志豐指出，僅限年滿18歲、設籍或居住於新竹縣的縣民優先，當日上午8時攜帶身分證正本、戶籍或居住證明文件，至動保所完成報到登記，每人限領養1隻，上午9時正式公開抽籤。

竹縣動保所指出，領養者名下所有犬貓皆須完成登記、絕育、並提供1年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，且不得為農業部領養黑名單，資格審核通過後還需參加飼養知識考核測驗，分數達80分以上才具備最終認養資格。相關資訊可上新竹縣動保所網站查詢。（編輯：方沛清）1141212