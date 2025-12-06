盼國內團結守護主權 賴總統：民主、反共、不分黨派國家利益優先

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德今天下午出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇時致詞表示，過去不管是雷震、殷海光、傅正等民主運動前輩都是為了爭取民主，現在的責任是要捍衛民主、深化民主，第一步是要守護國家主權；他強調，希望國內能團結一致對外，包含三個面向：民主、反共、不分政黨國家利益要擺在前面。

賴總統表示，他現在是民進黨黨主席，看過過去民進黨前輩的事跡跟言論，他欽佩傅正先生，在他逝世30周年時，蔡英文主席曾經幫他辦過一個研討紀念活動，紀念活動當中，曾播出一段他在世時所講的一段話，「他說他願意犧牲自由，甚至也願意犧牲生命來追求第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主還是民主」。這氣壯山河，令人欽佩。

廣告 廣告

他說，不管是雷震先生、殷海光先生或傅正先生，他們一生行止令人欽佩，對台灣民主運動也非常卓著。因為他們三人不約而同，點亮了千千萬萬支的民主火炬。

賴總統指出，民進黨創立之後，特別是在 1999 年針對國家主權通過一個決議文，就是知名的《台灣前途決議文》，決議文內容是指：台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法名字叫中華民國；主權與中華人民共和國互不隸屬；前途必須由2300萬人民決定。

賴總統指出，傅正先生跟台灣民主運動前輩的努力，組黨已經完成雷震先生的遺願。但雷震先生希望改國號，改成中華台灣民主國，民進黨沒有這樣做。民進黨認為，保留這個名字，有助於團結台灣社會，而且特別指出，台灣已經是一個主權獨立的國家，所以沒有另行宣布台灣獨立的必要，這也是為了要團結台灣社會。他的理念是跟雷震先生是一致的，不管台灣的名稱是中華民國，或者是國際社會目前叫我們為台灣。

賴總統提到，去年他當選(總統)的時候，美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，他以台灣稱呼我們。國際社會、媒體在報導時提到我們都是指台灣；我們的邦交國或我們自己、國際友人，有時也會稱呼我們為中華民國台灣。但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬 2300 萬人民。

賴總統指出，民進黨2024年通過《族群多元、國家一體決議》，所謂族群多元，不管是民進黨成立的時候是由跨族群共同成立，或是台灣本身就是一個多元族群社會；不管先來後到，只要認同台灣是這個國家的主人，大家應該要團結合作。所謂國家一體決議文，是因為尊重每個人的生活經驗，他在國家認同過程當中，是屬於台灣認同或中華民國認同，都應相互尊重，因為歸根究柢都是指台澎金馬2300萬人。

他說，身為總統，在面對外來威脅時，他也非常希望國家應該要團結。不分先來後到，只要認同台灣就是這個國家的主人，千萬不要讓外力分化，分散力量就無法保護國家。

賴總統表示，過去數十年，不管是雷震、殷海光、傅正等前輩，或是許許多多民主運動人士都是為了要爭取民主，而現在我們的責任，是要捍衛民主、深化民主；但第一步，是要守護國家主權。國家主權不能讓步，要捍衛國家主權，也唯有靠實力才能成功。

賴總統說，他希望國內能團結一致對外，團結在三個面向：第一是民主，第二是反共，第三是不分政黨國家利益要擺在前面。這段時間他不斷強調，彼此不同黨沒關係，民主政治就是政黨政治，不同黨彼此競爭很正常，但大家要同一個國家比較重要。面對未來中國的威脅，台灣第一步就是團結，用民主團結國家，用反共凝聚人民力量，第三，用國家利益最優先，同一個國家認同才有辦法團結。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

賴清德：絕不允許任何勢力讓台灣退回無民主自由時代

藍白緊咬賴瑞隆8歲兒子 吳靜怡：謝龍介兒子當年吸毒拒檢逃逸

