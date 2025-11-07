盼土地議題解決！ 黃仁勳：在台北蓋漂亮的輝達總部

黃仁勳下午抵達台南時表示，他此行不會和蔣萬安會面，但「希望土地議題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。」

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今天（7日）表示，希望下周完成解約，站在北市立場也盼輝達選擇設立台北分公司，「希望輝達能審慎評估。」輝達執行長黃仁勳今天下午抵達台南時表示，此行不會和蔣萬安會面，商討輝達台灣總部的用地問題；但「希望土地議題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。」

黃仁勳搭乘私人專機，今天下午2點30分抵達台南機場。被問到輝達台灣總部經過重重波折，選址最後獲得關鍵解決，黃仁勳說：「我不確定，但我不會驚訝。很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，需要更大的辦公室。我希望土地議題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。」

有關特斯拉研擬自建晶圓廠的消息，黃仁勳認為，打造先進製程晶片極其困難，這不但是建造工廠，還涉及工程、科學，以及台積電賴以維生的工藝等，這些都有其難度，也是非常重要的技術，而且相關需求高漲。

目前外界對於AI泡沫的疑慮不斷，是否可能重演過去的網際網路泡沬？黃仁勳表示，有別於網路泡沫時很多網站處於閒置狀態，現在AI的GPU晶片和雲端完全被使用，這不是泡沬，市場需求很強，AI技術非常有效率，市場對於運算的需求很大，輝達要全力抓緊機會。

至於中國禁用外國AI晶片，黃仁勳表示，期待中國政策改變，希望未來可以順利將AI晶片賣給中國客戶，現在中國有很好的AI技術，全球有60%的AI工程師都在中國，中國AI技術進步非常快，美國要快點趕上。