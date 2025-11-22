盼均衡台灣！呼籲支持政院版《財劃法》 卓榮泰：新北增幅最大

行政院長卓榮泰今呼籲地方支持院版《財劃法》，以新北來說增幅最大。（圖／行政院提供）

行政院日前拍板通過院版《財政收支劃分法》修正草案，院長卓榮泰今（22日）出席新北市交通工程活動時表示，院版讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向，呼籲地方支持。

卓榮泰今出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。他指出，此改善工程，串聯北台灣重大交通建設，往北可達台北港，還有2026年5月即將通車的淡江大橋；往南則可達桃園國際機場，帶動整個大台灣的進步。

卓榮泰表示，中央近年在新北市投入相當多地方基礎建設，除了國道、快速道路、捷運工程等交通建設外，還包括醫療、文化、觀光等建設，這四大項目建設經費約合8,800億元，其中由中央補助逾半，達4,600億元，而也唯有中央、地方充分合作，才能將國道、快速道路、軌道、醫療、文化全部建設起來。

而卓榮泰也談到，行政院在20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向。

卓榮泰指出，如依照院版《財劃法》，由於新北市土地面積遼闊、人口眾多，未來在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款之增加數，為六都最高。

卓榮泰強調，院版《財劃法》希望能夠落實總統所說「均衡台灣」重大理念，讓全台各市縣及離島皆能均衡發展，而非僅著重六都；同時更合理分配中央與地方事權、更強化地方自治精神，並提升中央地方夥伴關係。



