盼基隆告別老城灰藍印象 童子瑋亮出選戰口號、主視覺

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

民進黨基隆市長參選人童子瑋今（2）日公布競選口號與主視覺，喊出「基隆有作為、就選童子瑋」的標語；童子瑋表示，為了翻轉基隆「雨都、灰暗、老城」的既定印象，特別選用湖水綠與桃紅色作為主色調，盼能打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

童子瑋在臉書發文並公布競選口號與主視覺，表示標語的概念就是要好唸、好記，更要看見執行力。他提到，這幾年在議會、基隆第一線，一直在做的，就是把該服務的服務做到位，該推動的建設往前推，口號就是要讓市民看見執行力。

「希望透過這次的選舉，幫這座城市帶來有更多能量、熱情跟活力。」在主視覺方面，童子瑋表示，很多人想到基隆的形容詞都是雨都、灰藍色、老城，所以這次選用以前選舉的桃紅色，搭配較為明亮的湖水綠作為主色調。

童子瑋強調，競選主視覺跟口號，跟他的性格一樣，都是明快直接的路線，希望想讓市民看到看板的時候也感到朝氣，更希望可以讓大家相信，基隆可以從保守與停滯，走向開放、自信與年輕化，繼續看見改變的希望，不要停下來。

照片來源：童子瑋辦公室提供

