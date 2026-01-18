盼小朋友親近土地 台南永康青農開放拔蘿蔔

嚴姿雅務農，從耕種到採收，滿滿成就感。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕「希望讓小朋友接觸大自然。」台南市永康區青農嚴姿雅是農民第2代，從務農、收成的過程中，感受到滿滿的成就感，為了讓親子也有機會體驗，今(18)日開放白蘿蔔田讓民眾拔蘿蔔，也認識永康的產業，吸引不少大小朋友參加。

永康區早期為蘿蔔重要產區，去年嚴姿雅與永康區農會合作開放民眾拔蘿蔔體驗，反應非常熱烈，昨、今2天嚴姿雅再度開放自家蘿蔔田，讓民眾下田自行採摘，2斤裝的袋子裝到滿100元，不少家長帶著小朋友一起穿梭田間，開心採收。

78年次的嚴姿雅說，從小家裡就務農，她雖曾從事服務業，但仍決定回家接手田間工作，從栽種、採收、販售到顧客回饋，很開心也很好玩。目前栽種蘿蔔和彩色番茄，原本蘿蔔1年只能栽種1次，去年底因天氣較冷，種植第2次，小蘿蔔品種只要45天至50天即可採收，希望藉由昨、今2天，上、下午各1場的拔蘿蔔活動，讓小朋友可以親近土地。

嚴姿雅開放自家蘿蔔田讓民眾體驗拔蘿蔔，吸引不少親子參加。(記者劉婉君攝)

