盼川普點頭讓Blackwell晶片銷中國 黃仁勳警示：別低估這家中企驚人競爭力

​輝達執行長黃仁勳今（31）日表示，他希望輝達最先進的Blackwell晶片能在中國銷售，但最終決定權仍掌握在美國總統川普手中。他指出，對於川普與中國國家主席習近平前一天在釜山舉行的雙邊會晤感到樂觀，但不清楚雙方具體談話內容。

川普昨日在釜山機場貴賓樓「翼峰樓」與習近平會晤，全程不到2小時。川普在總統專機空軍一號返美途中對媒體表示，他與習近平討論了半導體議題，中方「將向輝達及其他業者洽談晶片採購事宜」，但「我們並未討論Blackwell晶片。」

綜合外媒報導，黃仁勳今日表示，他樂見中美領導人的會晤，雖不清楚川習會的細節，但從現有報導來看，這場峰會非常成功，「這是大大的好事」。黃仁勳透露，一直希望重返中國市場，「我認為輝達在中國有極佳發展空間。這對美國及中國都是最佳利益。我希望有一天兩國政府能達成共識，允許輝達技術輸往中國。」

至於是否會向中國銷售Blackwell晶片，黃仁勳回應，「不知道，期盼有朝一日能成真。我認為，輝達投入中國市場對於中美兩國是好事一樁。目前尚無任何決定，讓我們靜觀其變，我希望有好的結果。」他還表示，最終決定權掌握在川普手中。

黃仁勳提到，輝達原本希望在中國取得一定市佔率，但目前預估市佔率將接近零。他認為，美方對中國軍方可能利用美國技術的國安擔憂毫無道理，因為中方自主研發的AI晶片足以滿足自身軍方需求。此外，華為上月公布AI晶片領域計畫，意圖與輝達互別苗頭。黃仁勳強調，不應低估華為的競爭力，「若以為華為無法建構體系，這是極其無知的想法。低估中方實力與華為驚人的競爭意識，會是愚蠢之舉。這家公司擁有不凡的技術。」

