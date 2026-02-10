盼川習會前安排鄭習會以影響川習會談？蕭旭岑：世上有人能影響美中兩強權？

國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源今說明國共論壇成果。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文重啟的新國共論壇上週落幕，黨副主席蕭旭岑今說明此行成果。外界關注後續「鄭習會」時間，蕭回應，有關鄭訪陸部分，目前沒有明確訊息可以報告，有明確訊息會再召開記者會告知。

媒體質疑，鄭麗文希望鄭習會能在4月川習會前登場，盼影響川習會談方向。蕭旭岑反問，世界上有任何人能影響美中兩大強權談的議題？我不認為，這事情（指川習會）跟鄭若要訪問大陸是沒有關係。

至於親綠媒體屢稱，國民黨中央要求藍委擋軍購以換取鄭習會。蕭旭岑在鄭重澄清，直言這是錯誤的消息，黨中央絕對沒有要為了鄭習會延後軍購版本，這絕對不實，是錯誤的消息。

蕭旭岑表示，「我與美國有人講得很清楚」，國民黨中央一向支持合理軍購，但要把關，且採購內容也要是適合台灣需要的，並希望美方能如期交貨，更重要不能讓民進黨有上下其手空間，說為了什麼阻擋，這是假消息。

蕭旭岑也提到，民眾黨要提自己的軍購條例版本，國民黨「本來也正在研擬」，再由兩黨黨團討論。

國民黨智庫副董事長李鴻源表示，台灣現在很喜歡把很多問題都炒作成是非題，只要開放就是對美國友好，不開放就是反美，但軍購是非常複雜的選擇題，我們沒有反對軍購，重點是軍購內容與交貨時間，因牽扯整個國防政策。

李鴻源建議，藍白先坐下來談對軍購看法，看有無共同點開始再去談，不要一下就操作成是非題，反對就怎樣、贊成就怎樣，不要把所有複雜問題簡單化、標籤化，希望回歸政治專業，談判與採購都是專業。

