盼市民給他4年！黃國昌：當年柯文哲能讓台北市民光榮 我可讓新北市感到驕傲

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌有意參選新北市長，今（27）日下午在新莊舉辦「為新北應援」活動，現場湧入1500名支持者，黃國昌妻子高翔也到場，另外創黨主席柯文哲夫婦也特別現身支持。黃國昌宣講時說表示，過去新北市民給國民黨16年時間，這一次他要拜託新北市民給他4年時間，當年柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市感到驕傲。

柯文哲今為黃國昌站台。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，過去一年多，他跟7位在立法院並肩作戰的同事，每天在想的是曾經跟選民做出的承諾完成了多少，不到2年的時間，完成了國會改革法案、修正財政收支劃分法、制定吹哨者保護法、完成不法官說罪、完成棄保潛逃罪等，2023年7月柯文哲在凱道簽下的承諾書，8位立委沒有辜負柯主席的期待與支持者的選票，全部幫大家完成了。

廣告 廣告

黃國昌說，這就是民眾黨，他們希望讓台灣的選民可以相信，當政治人物站在台上做出許諾的時候，是真心的、是會完成承諾的。黃國昌說，大家把時間軸線拉長一點，會發現柯文哲做的承諾、民眾黨兌現的承諾，都是民進黨過去曾經許諾台灣人民但是背棄的，民眾黨接起棒子幫台灣人民實現承諾。

黃國昌說，他自認是執行力超強的人，但看到柯文哲把一樣一樣對市民的許諾完成了、花6天時間把忠孝橋引道拆乾淨，帶給市民完全不同的市容面貌，這是市民需要的市長，他在柯文哲身上看到了」。

黃國昌說，在綠媒的描述下，他是一個喜歡咆哮的人，但他想真正告訴台灣人民的是，我們受夠了，受夠官員把時間花在解釋問題，而不是花在解決問題。人民需要的非常簡單，把答應人民的事情做好，政治落實在人民生活的每一天，每天早上起來認真工作、把事情做好，這件事情不該這麼困難，也不需要有一個咆哮的立委催促著。絕大多數人不知道，他真的好想好想，把那些事情拿在自己手上做，希望能有一個機會跟台灣人民證明，做好這些事情不需要有這麼多的推托、藉口，只需要捲起衣袖、彎下腰好好做，就可以一樣一樣實現對選民的承諾，他心裡面真的渴望的，是能有機會，從一個監督者成為執行者。

黃國昌妻子高翔（左二）也到場挺丈夫。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，他要讓所有新北市民看到，對於新北市的想像，不應只是一張漂亮的地圖、不應只是一個華麗的模型，在新北生活的每一個人，要的非常簡單，鋪平每一個上班的道路、點亮每一盞回家的燈，從家裡到公園的人行道沒有阻礙，讓小朋友安心受教育、吃到熱的營養午餐，不用再花太多時間去談夢想，現在該做的事情是開始執行，讓新北市不再只是台北市的衛星城市，讓新北市不再只是回家睡覺的地方，讓新北市成為生活的重心、成為讓生活發光發亮的地方。

黃國昌說，過去新北市民給國民黨16年時間，這一次，他要拜託新北市民給他4年時間，他一定跟大家證明，什麼叫做全力以赴，讓新北「the best」，不僅是一句口號，這是他的許諾，給他4年時間向新北市民展示，民眾黨的團隊，一定可以跟柯文哲市長當初帶領的團隊一樣，柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。



更多FTNN新聞網報導

徐欣瑩喊初選採全民調基層不挺 竹縣議長張鎮榮發公開信反對

力挺黃國昌！柯文哲交保後首參加造勢：相信他會帶給新北全新未來

力挺黃國昌！柯文哲交保後首參加造勢：相信他會帶給新北全新未來

