盼帶動大選氣勢? 傳民進黨選對會建議"大咖親征北桃"

民進黨2026地方布局引發關注，據傳有選對會成員建議，北桃人選勢必得要大咖親征，才不會影響明年大選氣勢。王義川今天宣部中壢服務處啟動，引發聯想，而近日外界也點名梁文傑選台北，對此他表示，不在規畫之中。

電子面板醒目字體，民進黨立委王義川宣布，位於中壢青山服務處正式啟動，而前一天黨內選對會才拍板確定，徵召立委蘇巧慧戰新北，隔天王義川服務處開張，時機點巧合，不免引發聯想，有意布局2026桃園選舉。

盼帶動大選氣勢？傳民進黨選對會建議大咖親征北桃。（圖／民視新聞）立委（民）王義川：「民進黨徵召就是黨中央的選對會，跟黨主席最後決定徵召你就是你，不是說要去爭，如果要爭取就是初選，那個就不太一樣。」

王義川沒把話說死，但據傳地方上討論熱度頗高的，還包含總統府副秘書長何志偉，同樣動作頻頻。

立委（民）王義川：「黨中央的選對會會找出最好的人選，由黨主席來徵召，所以愈來愈多人想要來，討論桃園是好事。」





桃園市議員（民）黃瓊慧：「目前我們也實在看不出，哪一位未來會成為我們的母雞，其實我們也都很期待，有意願來參選的市長候選人，能夠及早的浮出檯面，跟我們黨公職做個最直接的配合，發揮母雞帶小雞的效應，而幾位被點名的潛在人選都非常優秀。」

桃園人選布局尚未底定，但綠營苦惱的還包含台北市長選戰，作為兵家必爭之地，傳出選對會成員建議，除了先前已經遞交參選意願表的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，被視為黑馬人選的陸委會副主委梁文傑外，因為北桃選情都攸關明年大選氣勢，黨內人士建議，應該要有大咖親征。

台北市長選舉陸委會副主委被視為黑馬人選。（圖／民視新聞）陸委會副主委梁文傑：「這個不在我的規劃之中，我覺得我現在做這個職位，還滿有意義的。」

首都選情動見觀瞻，但向來都是民進黨的艱困選區，2026開戰在即，如何推出最強候選人，恐怕得傷腦筋。

