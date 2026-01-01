盼弭平朝野對立解憲政僵局 賴清德：政黨須以國家利益為先

總統賴清德期許2026年朝野展開合作，以台灣利益為優先。（圖／黃耀徵攝）

總統賴清德今（1）日指出，自2024年新屆立法院組成以來，朝野衝突頻繁，對憲政秩序造成衝擊。賴清德強調，民主政治的運作必須以憲法為最高準則，無論執政或在野，皆應以台灣整體利益為優先，呼籲朝野回到理性合作軌道，共同維護民主制度的正常運作。

朝野自立法院2024年新會期開議以來，衝突、對立與互相指責的場面屢屢出現在公眾視野中，相關緊張情勢延續至2025年，並未明顯緩解。期間歷經大罷免行動、行政院宣布不副署《財政收支劃分法》修法，在野黨團也接連發動政治行動，甚至展開彈劾總統程序。

廣告 廣告

一連串政治攻防，民眾憂心憲政秩序與社會氛圍正面臨愈加嚴峻的對立與撕裂，恐衝擊台灣的民主韌性。賴清德回顧，2024年的總統與立法委員選舉結果，國會由國民黨與民眾黨取得多數，立法院成為在野黨主導的局面。原本社會期待，在這樣的權力分立之下，朝野政黨能夠彼此制衡、合作，共同推動國家發展。

他指出，然而，一年過去後，實際運作卻未如預期。去年立法院強行通過的《立法院職權行使法》修法被憲法法庭裁定違憲，不僅侵害總統職權，也侵犯行政院、監察院與司法院的權力，這樣的結果相當罕見，但並未讓國民黨與民眾黨因此有所反思，反而仍持續推動多項違憲、違法的法案。

為化解朝野僵局，賴清德強調，民主政治的本質就是政黨政治，但台灣只有一個國家，無論執政或在野，都必須以國家利益為優先，並以憲政秩序作為共同的基礎。他呼籲在野黨，在新的一年能夠重新思考目前正在推動的相關法案，審慎評估其對國家、對民主制度所可能造成的影響。他也再次表達期待，希望朝野能夠回到理性合作的軌道，共同為國家發展、民主穩定而努力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭