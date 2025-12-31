盼得2025最後一抹夕陽，關山遊客直呼好幸運。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為了揮別2025年最後夕陽及迎接新年曙光到來，今天傍晚開始，恆春半島湧現車潮，民眾陸續登上關山風景區等待落日，但夕陽時刻5點25分前，好天氣帶來近期最美夕陽，令等待民眾直呼幸運。

有CNN「掛保證」推薦為全球12個最美的欣賞落日景點的關山日落，一直是墾丁日落首選，下午4點過後，受惠於近日最佳天氣，完整的太陽緩緩落下，有「整顆」能欣賞。

關山知名的夕陽餐廳「田庄所在」業者田德成表示，由於今年氣候良好，不少民眾仍抱著一絲期望前來等待，也幸運等到夕陽。關山海拔高度僅152公尺，但面海視野廣闊無阻礙，能全程看著夕陽沒入海面，一年四季落日姿態皆不同，但年底通常有冷鋒面過境，雲層在傍晚常會覆蓋陽光，連帶影響元旦的曙光出現機率。

