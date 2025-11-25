盼循環杯成運動賽事標配 環境部與運動部簽署MOU

環境部長彭啓明今天與運動部長李洋簽署合作備忘錄（MOU）。（蔡佩珈攝）

為了讓運動賽事更環保，環境部長彭啓明今天與運動部長李洋簽署合作備忘錄（MOU），以整合運動與環保政策與資源，推廣綠色賽事與永續場館。環境部長彭啓明指出，期許未來擴大導入循環杯，使其變成運動部主管運動賽事的「標配」。

環境部今天舉辦「活力洋溢 永續啓航－環境部與運動部共創行動記者會」記者會，與運動部簽署MOU。

環境部長彭啟明說，愛運動的人，也是愛護環境的人，環境部過去1年多已在大型運動賽事導入循環杯、在地食材、電子化看板與再生材質獎牌等措施，簽署MOU後，將協助運動部在各項賽事中導入環境管理與綠色設計，讓永續成為運動文化的標準配備，並將引入房舍管理、科技應用等相關技術資源，協助運動部更環保，也變成「環保的部」。

他舉例，環境部目前補助直轄縣市辦理大型運動賽事使用循環杯，發現民眾仍習慣使用一次性產品，部分縣市成效不錯，有的則尚可，期盼簽署MOU後，能使循環杯變成運動部主管運動賽事的「標配」。

環境部補充，將合作推廣相關愛地球的活動，例如環境部在11月29日舉辦「低碳健行山林,環保健康永續」淨山活動，特別邀請歐洲經貿辦事處、外交部及運動部共同參與，強調「活力永續」象徵政府跨部攜手、政策深化與全民參與三大方向正式啟動。未來將持續與運動部合作，讓每一場賽事更永續、每一座場館更節能、每位民眾更投入，共同打造健康、低碳、永續的美好新生活。

