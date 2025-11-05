盼找回初心！台大兒醫感人短片

▲台大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉，今日正式上線。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，台大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。而影片中除了呈現醫師們照顧孩子們的場景，記者會現場更請來病童跟家屬們分享待在台大兒童醫院的那些日子，讓整場記者會散發溫暖又感人的氛圍。

影片以「盼尋回初心」為主題，多位兒科醫師分享從醫歷程、心路轉折。台大醫院副院長何奕倫提到，這不僅是一部醫療紀錄，更是一封寫給社會的信，希望可透過醫師與病友家庭的故事，喚起社會對兒科醫療價值的重新理解與支持，讓社會看見那些「只有兒科才有的風景」。

之前有許多的醫學生們來到小兒部實習，幾乎都會說「很喜歡」、「很好啊」，台大醫院兒童醫院院長李旺祚提到，但只要被問到要不要選小兒科，得到的答案大部分都是「爸媽叫我不要選這科」。

對李旺祚而言，想讓外界更了解兒科所扮演的角色、讓醫學生回到選擇念醫學這件事，是他起心動念拍影片的初衷和原因。

而從出生起就與「法洛氏四重症」對抗的11歲病童吳小妹，她的戰友之一正是台大兒童心臟科醫師林銘泰。醫師分享，法洛氏四重症是一種先天性心臟病，而以台灣這座島而言，每一年法洛氏四重症的重症約有100例，而在眾多法洛氏四重症患者中，有些孩子的肺動脈血管會長得較好、有些卻長得較慢。

林銘泰直言，這部分醫療上也還在研究。而病童在10年前只能使用傳統支架，但10年後醫療材質不斷進步。醫師提到，後來去了國外開會、進修，看看國外的狀況進步到哪，也會想辦法跟上，而開會時也發現有新的醫材，但台灣並沒有許可證。

林銘泰說，當時需要透過正常程序申請，也因為老天爺的協助，可順利完成。醫師哽咽地說，很感謝吳爸爸相信我們，而他們是全台第一個放置鐵質可吸收支架，「雖然不知道會發生什麼事，但我們會陪著你們一起想想。」

