盼披綠袍參選！「這人」提營養午餐免費 大讚台南：6都最有本錢

台北市6日召開市政會議，市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，全台多縣市陸續宣布跟進。有意參選台南市長，爭取民進黨內提名的立委林俊憲昨（8）日表示，他去（2025）年即提出「營養午餐免費、每週牛乳多1杯」政見，同時喊話市民朋友，選擇有創新、肯關懷、顧市民的市長。

林俊憲表示，去（2025）年11月6日，他為台南市民提出「營養午餐免費、每週牛乳多1杯」的政見，到今（2026）年開始，台北市、台中市、高雄市陸續效法，公布營養午餐免費的政見。如同他在政見發表時所說，為市民提出好政見，不怕別人來學，「因為我的政策理念，是從我們團隊日常服務、從基層民意匯集而成，所以獲得跨黨派支持」。

針對營養午餐免費政策，林俊憲直言「台南市是6都最有本錢的城市」，因為國中小的營養午餐，已經超過9成由市府自辦，由中央廚房供餐給各個小校，透過規模經濟降低食材採購成本，每餐不到40元就能吃到有機食材。因此，台南若實施營養午餐免費，每年將增加約10億元的支出，負擔成本是6都最少。

此外，林俊憲去年10月2日，提出65歲以上長輩免費接種帶狀皰疹疫苗，就是因為團隊在服務過程中，聽到許多長輩受到皮蛇病痛之苦，因此研擬財政負擔後，提出在4年內為36萬長輩接種。這個政見不只獲得醫療團體的認同，他身邊有位要選高雄市長的立委，跟他的辦公室索取資料，變成競選政見。目前彰化縣、苗栗縣也陸續推出皮蛇疫苗的免費接種計畫。

最後，林俊憲認為，台南未來有更大的發展，接下來的市長，應該要投資市民、更照顧孩童與長輩，從民生上提供更多服務，讓更多南漂就業的家庭，願意落籍入戶。他也喊話，初選在本（1）月12日啟動電話民調，希望市民朋友，選擇有創新、肯關懷、顧市民的市長，讓台南不論在科技發展還是社會福利，都成為全國領先城市。

