盼挽救語言危機 民團籲政府成立台語復振委員會

台語政策推動聯盟、台灣公民參與協會、台灣台語路協會、辜寬敏基金會等多個民間團體及民進黨立委林俊憲、台北市議員何孟樺等人今日召開記者會，呼籲政府成立台語復振委員會。 圖：立法委員林俊憲辦公室提供

[Newtalk新聞] 台語是我國僅次國語以外最常使用的語言。然而，根據調查，台語逐漸在台灣社會消失。數個民團今（30）日召開記者會，呼籲政府應立即成立台語復振委員會，制定完整台語政策、建立跨部會協調體系，挽救快速斷層的語言危機。

台語政策推動聯盟、台灣公民參與協會、台灣台語路協會、辜寬敏基金會等多個民間團體及民進黨立委林俊憲、台北市議員何孟樺等人今日召開記者會，呼籲政府成立台語復振委員會。台語政策推動聯盟表示，台語本來是台灣社會跨族群共通語，經過國語推行辦法政策30年的影響之下急速萎縮。

廣告 廣告

台語政策推動聯盟表示，語言就像是物種，沒有了棲息地就面臨滅絕，台灣就面臨語言環境消失的問題，「講的人少了，年輕世代沒有聽的機會，如何讓語言傳續？」他們指出，目前台語沒有常設專責機構，而台語要復振，需要的是全面性政策，不能只靠文化和教育領域，而是應該進入所有的公共政策領域，形成跨部會整合的完整台語政策。

辜寬敏基金會執行長楊宗澧批評，中國國民黨在戒嚴時期對台灣文化全面控制，強迫推行「國語政策」，導致台灣人自己的母語逐漸消失，而造成台語今日元兇就是中國國民黨，且必須被咎責。他也奉勸中國國民黨立法委員們反省自家政黨過去的歷史責任，在國會不要阻擋「台語復振委員會」成立的相關法案，尤其是最愛用台語拉選票的國民黨謝龍介。

楊宗澧表示，台語的使用應回歸日常生活，但現今不論在媒體採訪或專業職場，仍存在語言落差。例如，記者雖能聽說台語，但部分同事卻未必具備能力，若受訪者以台語受訪，恐影響媒體報導的意願。而專業領域上更顯重要。以近期台中非洲豬瘟事件為例，多數獸醫師受訓時以華語為主，但實際服務的豬農卻習慣以台語溝通，若缺乏語言能力，將造成溝通困難。

他認為，台語復振委員會的成立不僅是教育或文化部門的責任，更應跨部會全面推動。建議政府應率先在公部門施行，透過獎勵與誘因鼓勵公務員多以台語與民眾互動。例如在長照3.0政策中，若社工能以長輩熟悉的語言溝通，將有助於增進互信與服務成效。專家呼籲，台語復振應從公部門率先落實，讓政策推廣更具實質效果。

林俊憲表示，台語是多數的弱勢，最大的危機就是一般人不覺得有危機，而且如果按照聯合國的標準，台語落在危險階段，因此他過去在立法院總質詢時，質詢此議題，呼籲政府重視及拿出實際行動，也要求設立台語文化園區，建議的地點則在台南。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習會僅談1小時40分 王定宇：台灣未被放上談判桌、美方堅守「鐵默契」

鄭麗文批賴清德麻煩製造者 民進黨：重複中共論調、背離台灣主權