盼政院版財劃法順利付委 陳其邁：不要連討論機會都沒有

高雄市長陳其邁26日受訪時表示，希望行政院版《財劃法》草案送出後，可以順利付委，在立法院討論相關問題或意見，不要連討論的機會都沒有。（洪浩軒攝）

朝野針對《財劃法》修法案攻防不斷，在野提議暫緩將政院版草案列入28日議程討論。對此，高雄市長陳其邁26日受訪時表示，希望行政院版《財劃法》草案送出後，可以順利付委，在立法院討論相關問題或意見，不要連討論的機會都沒有，他也「卑微」要求立法院給高市府機會，讓他們列席說明地方狀況。

陳其邁表示，立法院第2次修《財劃法》時，並沒有邀請地方政府列席表達意見的機會，所以在沒有地方政府參與說明的情況下，就草率通過，他覺得這非常不應該。

廣告 廣告

陳其邁指出，他希望行政院版送出之後，到立法院能夠順利付委，如果朝野對財劃法有任何的問題或是意見，大家可以在立法院討論，否則立法院變成藍白主導的戰場，而行政部門都沒有辦法藉由立院審議來討論相關事涉中央地方的意見，會非常可惜。

陳其邁認為，國會本來就代表人民，所以不應該草率、黑箱立法，尤其是立院在第一次審查財劃法的時候，只有提案的政黨清楚法案，而表決法案的國會議員卻都不清楚內容，就直接通過法案，「這個不是黑箱，什麼是黑箱？」所以他希望人民的意見、地方政府的意見能夠在立法院充分被表達。

陳其邁強調，如果立法院有需要邀請地方政府列席來說明狀況，他非常樂意參加，他也非常卑微要求立法院給高市府表達心聲的機會。他也呼籲立法院代表南方的聲音，不管是民進黨或是國民黨的立委都應該支持政院版法案付委，後續如果對於財務的試算有意見，應該在立法院討論，不要連討論的機會都沒有。

【看原文連結】