盼新的一年朝野和解 鄭麗文明將出席總統府元旦升旗典禮

民國114年末充斥朝野憲政僵局、中共軍演。國民黨主席鄭麗文31日常會談話指出，新的一年，希望未來的代表字是「和」。和氣的和、和解的和、和平的和。國民黨希望朝野和解，讓法案預算可以推行，也希望兩岸和解，希望大陸當局不要軍事相向，盼民進黨接受九二共識。鄭麗文也說，明將參加總統府前升旗典禮，永遠捍衛中華民國憲法。

國民黨31日舉行中常會，鄭麗文發表談話時說道，2025 年一整年，台灣歷經了大罷免，兩次共軍的圍台軍演。所以在新的一年，2026 年，希望迎來一個新的氣象、新的希望、新的未來。

鄭麗文說，2025 年的代表字，大家票選的是「罷」這個字。台灣內部風風雨雨，歷經了最撕裂、最仇恨、最對立的一年。在大罷免期間，許多國民黨的委員，在反罷免街頭拜票的時候，遭到無端羞辱、暴力相向，完全不再是所熟悉的善良、純樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值跟台灣民情。這一點，連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文說，所以新的一年，希望代表字是「和」。和氣的和、和解的和、和平的和。和氣生財，家和萬事興。希望台灣社會不要有暴戾之氣。在治安上、在社會安全網上，安居樂業。

至於和解，鄭麗文說，需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣。隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂的歡迎。真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行。藍白剛剛才向全台灣提出了「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色，投資台灣、投資未來、投資下一代。

鄭麗文強調，現在非常嚴重的憲政僵局，絕非國家之福。必須要朝野和解。不但內部朝野和解，兩岸也要和解。不能每天劍拔弩張、兵凶戰危。她甚至希望美中也能夠和解。否則，雖然關稅戰現在好像暫緩，但未來前景，大家仍舊人心惶惶。台灣的傳統產業每天叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業未來又在哪裡？

鄭麗文在說，最後，和解帶來的是和平，台海的和平是全世界都共同重視關注。兩岸應該共同負起責任，維持兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話、展開交流、進行和解、締造和平。國民黨一直以此作為重要的使命跟責任。絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險。同樣也希望大陸當局不要軍事相向。

鄭麗文說，今天的民進黨政府也能夠接受九二共識、公開反對台獨。馬英九八年的執政，每天都向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就可以對話、交流、和平，迎來繁榮，迎來對未來的種種可能性。兩岸的兵凶戰危，會是造成第三次世界大戰最危險的引線——導火線。所以兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話、進行交流。

鄭麗文說，所以國民黨也希望全面的交流，兩岸的互相了解，彼此化解仇恨、敵意。不管是教育文化、經濟、藝術體育，全方面的交流跟對話，帶來一個不同於 2025 年劍拔弩張、對立仇恨，甚至可能軍事衝突相向的一年。

鄭麗文也向黨員報告，明天早上六點，她會代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮。因為國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨。所以中華民國的元旦，我們到總統府參加升旗典禮。因為我們永遠永遠捍衛中華民國憲法。8點則在黨中央前舉辦升旗典禮，希望全台灣的同胞、各位好朋友，可以參加總統府前面的元旦升旗，也歡迎大家來參加中國國民黨中央黨部前面的升旗典禮。

