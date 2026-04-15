盼族語傳承不掉棒 原民會首次制度化培訓語推人員

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原住民族語言推廣人員負責推廣、保存及振興原住民族語言，近來面臨高齡化及缺額問題，原民會首次在專案培訓當中導入制度化集中訓練及實務演練機制，盼能制度化培訓語推人員。（本報資料照片）

原住民族語言推廣人員擔負推廣、保存及振興原住民族語言的重任，近來卻面臨高齡化問題，目前約3分之1的人員年齡為60歲以上，為了讓更多族人投入傳承工作，原民會今年首次提供「職前訓練」，透過導入制度化集中訓練及實務演練機制的方式，將學員培訓成語推人員。另也規畫與大專院校合作，推動「族語人才公費培育計畫」，吸引更多青年學子投入。

原民會今日舉辦「原住民族語言推廣人員專案培訓」開訓典禮，並指出本次專案培訓廣納有志投入語推工作的族語人才，藉由制度化培訓，培養具備「即戰力」的專業推廣團隊，為族語復振奠定長期穩定的人力基礎。

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原民會專員楊立芸表示，依《國家語言發展法》，原鄉或非原鄉但原住民人口達1000人以上地區需設置語推人員，因需進行語料採集等工作，要求取得原住民族認證測驗中高級以上合格證書者，才可參與甄選，且大眾不熟悉該份工作，參與甄選意願較低，目前依法全台需要158位，實際人數僅115至120位，仍有缺額。

她指出，考量目前3分之1語推人員60歲以上，接近法定65歲退休年齡，原民會今年提供取得原住民族認證測驗中高級者「職前培訓」，期盼族人藉此提升語言能力，並通過高級檢定，成為未來的語推人員。

原民會主委曾智勇Ljaucu強調，本次錄取的24名學員，族群涵蓋阿美族、布農族、排灣族、泰雅族、太魯閣族、賽德克族及鄒族等7族，年齡分布在22歲至52歲之間，其中有15位是35歲以下的年輕族人，占整體人數的63％，顯示越來越多青年願意投入族語推廣工作，展現承擔文化傳承的使命與決心。

他補充，為了讓學員能專心投入課程，原民會全額負擔膳宿，不僅減輕經濟壓力，更透過集中住宿的安排，促進跨族群交流與合作，形成族語推廣的共同學習圈。

原民會表示，語推人員是文化復振的第一線力量，透過此次扎實的專案培訓，將培育更多族人投入族語傳承及推廣工作。

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