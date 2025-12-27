盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課

國民黨主席鄭麗文。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨公開表示，稱期待能以會見中共中央總書記習近平為前提下，在明年上半年訪問中國。面對綠營抨擊，鄭麗文今（27日）再表示，只要有關兩岸和平的推動，雖然總統賴清德裝睡的人叫不醒，但她還是每次都非常有耐心的，希望給賴清德不斷地上課，畢竟讓賴清德聽懂，如何解開兩岸之間的死結，對於區域和平乃至國家和平都至關重要。

鄭麗文表示，不管賴清德是真心或假意，不管是想邀請習近平晚餐或喝珍奶也好，兩岸和平交流對談的唯一政治基礎，大家都知道答案就是「九二共識、反對台獨」，這不是秘密也不艱澀難懂，已經有馬英九時期的8年示範，賴清德不需要假裝不知道。

鄭麗文還說，賴清德最近也宣示「沒有台獨的問題」，不需要宣布「台獨」，所以賴清德若願意承認「九二共識」，下架「台獨黨綱」，那她相信，賴清德跟習近平的見面也是可以期待的。

對於綠營質疑，鄭麗文為促成「鄭習會」，可能接受中共的交換條件？鄭麗文表示，她希望賴清德不要惡意帶風向，以小人之心度君子之腹，沒有任何前提、沒有任何條件，只有「九二共識、反對台獨」。賴清德一天到晚用錯誤的邏輯對外帶風向，莫非賴清德就是這樣在處理國家大政？難道賴清德接受美國的軍事預算，也是跟美方交換條件，還是連跟對方交換條件的資格都沒有，只是一昧倒貼？就為了換來個人能出訪過境紐約？

鄭麗文強調，國家的對等尊嚴、人民的福祉利益，是不能輕易拿出來作為交換籌碼的，所以她再次重申，賴清德不要以小人之心度君子之腹，兩岸的交流事關區域和平與世界和平穩定，只要賴清德接受「九二共識」，下架無用的「台獨黨綱」，一切都有春暖花開的可能。

媒體追問，雙方幕僚是否已展開聯繫作業？鄭麗文說明，國民黨由兩位副主席張榮恭、蕭旭岑負責兩岸事務交流，他們在到中國訪問，跟國台辦主任公開的會談，這些大家都有看到，不斷堆砌善意、累積互信，在她剛說的政治基礎，他們希望開始緩和兩岸兵凶戰危的氛圍，進行起碼的國共交流對話，重新燃起對和平的信心。

鄭麗文表示，一切就是大家看到的，國民黨表達誠意，而她也公開表示，因為明年底有重要的地方大選，因此她希望，包括訪問中國北京、美國華府等重要出訪，她都希望盡量在明年上半年完成。

