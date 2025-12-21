盼明年選高雄「贏得光榮」 柯志恩：就職典禮讓王金平「坐C位」

前立法院長王金平今天舉辦從政50年的感恩餐會，國民黨立委柯志恩也出席。柯志恩在致詞時更說，明年的高雄市長選戰要贏得光榮，讓王金平在她的就職典禮上「坐C位」。

柯志恩說，明年高雄市長要贏得光榮，讓王金平在就職典禮「坐C位」。（圖／中天新聞）

柯志恩出席王金平從政50年的感恩餐會，她在致詞時表示，今天可以站在這裡她感到非常榮幸。柯志恩回顧上次參選高雄市長時，她第一個請教的就是王金平， 因為大家都知道，王金平不論是在高雄或立法院，不論做人做事，還是對後輩的提攜都不餘遺力，她也十分感謝院長的鼓勵、疼惜。

王金平今日舉辦從政50年的感恩餐會，柯志恩出席。（圖／中天新聞）

柯志恩說，王金平對大家來說，就是公道伯、萬應公，他常跟別人說，在政治上，有人很大聲、有人很會演，但對他而言，解決問題、問題可以解決，就是人生最大原則，講話不用大聲，政治也不用演，要讓每個人感受到你的誠心。

柯志恩出席王金平感安餐會。（圖／中天新聞）

最後，柯志恩也說，明年希望我們絕對可以贏得光榮，在就職典禮當中，讓王金平坐在C位，「不是只有雖敗猶榮，我們絕對贏得光榮」，希望王院長踏入政壇的第51年更加光彩。

