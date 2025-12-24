盼春節前與藍整合「嘉市最強人選」 張啓楷：黃敏惠應會幫忙
民眾黨24日下午宣布徵召張啓楷參選2026嘉義市長，開場時還找前黨主席柯文哲錄影支持，而張也拋出「西區宜居、東區升級」的發展藍圖，並喊話希望在農曆春節前與國民黨整合最強人選。此外，面對外傳國民黨籍的嘉義市長黃敏惠將暗挺民進黨2026嘉義市長參選人王美惠，雙方職務互換？張啓楷稱「謠言止於智者」，認為黃應會站出來幫助藍白合的最強人選。
民眾黨24日下午舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會。柯文哲以「神秘嘉賓」方式錄影表達力挺張啓楷，提及嘉義市民相當獨立且有個性的，選市長不只是看黨派顏色，還要「看他做得好不好」，而張啓楷出身財經記者，熟悉台灣政經情勢，在立法院已磨練2年，這一次帶著中央經驗返鄉服務，期盼嘉義市民給張啓楷、民眾黨一個機會。
民眾黨主席黃國昌指出，張啓楷就是「最強人選、最佳市長」，在涉及基層民眾需要的議題上更是「永遠跑在前面」，無論是調高公糧收購價格、提高警消所得替代率，以及揭發光電弊案、錯誤的能源政策，都是用最堅強的聲音，傳遞台灣人民最真實的訴求。
黃國昌強調，張啓楷在立院是第一名的立委，未來也必將是嘉義市第一名的市長，期待張啓楷為嘉義脫胎換骨、迎來幸福與希望，讓嘉義市邁向國際，並透露柯文哲特別下「軍令狀」，要求張啓楷「不可以辜負鄉親期待」。
張啓楷坦言，嘉義仍有三大關鍵問題未解決，須持續爭取、絕不退讓，第一是高鐵嘉義站至市區的輕軌建設，中央曾承諾負責卻臨時轉彎，讓嘉義至今還沒有軌道可連接市區和高鐵站；第二，行政院堅持不執行三讀通過的《財劃法》，導致嘉義市補助款一次被砍69億元，對地方財政造成巨大壓力；第三，鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元，對市庫形成沉重負擔。
談及未來市政願景，張啓楷提出「西區宜居、東區升級」的發展藍圖，西區要全面提升教育、醫療、長照、交通與生活品質，打造住得好、敢成家、願意留下來拚未來的宜居城市；東區則深化「木都3.0」，結合文創、設計、科技與綠色建材，讓木造建築從文化保存走向高值化產業，創造青年就業，提升城市質感。
此外，張啓楷也提到，「選舉就是一定要贏」，嘉義市現在生態，民進黨大概佔四成、國民黨三成五、民眾黨兩成五，「只要藍白合整合出一組最強的人，是很有機會可以贏。」因此今日徵召是一個整合的開始，會要求儘速時間內，最好最快在農曆過年前完成整合，共推一組最有勝算的候選人。
被問到地方盛傳嘉義市長黃敏惠，將暗挺民進黨2026嘉義市長參選人王美惠，更有市長、立委職務互換情事？張啓楷稱，兩人已出來否認，而他跟黃敏惠都是嘉義東石人，後來搬到嘉義市，家人也在嘉義市，當立委第一件事就是成立嘉義市服務處，當天黃敏惠帶所有局處長前來，也跟柯文哲、黃國昌聊得非常高興。
張啓楷指出，自己後來也帶團隊拜訪黃敏惠，2年來有非常多政策需要中央配合，自己都在第一時間幫忙完成，且他和黃認識非常久，是兩代交情，「我認為只要藍白合完成之後，黃敏惠不只會有外界的謠傳，應該是會站到第一線幫助藍白合推出的最強人選」。
張啓楷認為，謠言止於智者，不攻自破，只要藍白合成功，黃敏惠應該會出來力挺藍白合推出最強人選，也是最有可能當選嘉義市長的人選。
