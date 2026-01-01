盼朝野和解、兩岸和解 鄭麗文：2026全面勝利、南台灣突破翻轉

鄭麗文說，她不但希望朝野和解，並希望兩岸和解、美中和解。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（1）日表示，她不但希望朝野和解，並希望兩岸和解、美中和解、全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平乃至世界的和平。她並說，希望不要在內部找敵人、停止內鬥。他也期盼，2026贏得全面的勝利，讓所有國民黨執政縣市能夠繼續，並在南台灣全面突破翻轉，在2027年迎來勝利的春天。

鄭麗文今上午出席國民黨中央舉辦的中華民國115年元旦升旗典禮，包括副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑及多位黨內幹部、中常委齊聚一堂。

鄭麗文致詞表示，2026年、民國115年的第一天迎向第一道曙光，希望懷抱正向的心情，過去的風風雨雨，過去的晦暗紛擾，都希望轉換全新的心情，「希望我們不要在內部自己找敵人，停止內鬥、放下仇恨」。她說，新的一年一定要和和氣氣，讓台灣社會重新再現最美麗的風景，展現台灣淳樸熱情善良的人情味，讓大家感受到祥和的社會，沒有暴戾之氣，沒有惡言相向，沒有詐騙，讓台灣社會重新回到正軌。

鄭麗文指出，不但要社會和諧，家庭和諧，更重要的是希望未來朝野共同努力，放下之前的歧見，為了國家與人民積極和解，突破現在的憲政僵局，福國利民，共同推動重要的政策，讓國會能夠正常運作，讓台灣的民主政治繼續大步邁前。

鄭麗文表示，在野的國民黨與民眾黨共同推出「台灣未來帳戶」主張，希望投資台灣，投資未來與下一代。「台灣未來帳戶」通過之後，每位新生兒一出生，國家就會幫存5萬元，每一年長大一直到12歲，都會再撥補1萬元，隨著台灣股市與經濟共同成長。等到18歲成人以後，孩子不用擔心沒有錢念書，也可以當創業或買房的第一桶金。

鄭麗文強調，要投資共同的未來，不要投資戰爭，更希望推動更多福國利民的政策，所以國會必須能夠順利運作，國會所通過的政策跟預算，希望政府能依照憲法依法行政，這才是全民之福。

不但希望朝野和解，鄭麗文並希望兩岸和解，更希望美中和解、全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平乃至世界的和平。在2026年的第一天，大家共同用正能量與善念發下宏願，希望台灣越來越好，也希望世界越來越好，秉持著今天的好心情，大步邁向美好的未來。

鄭麗文呼籲大家放下過去的歧見與惡鬥，為了共同的未來，「我們都是一家人，我們可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當做敵人。」希望接下來的365天都像今天一樣，天天都有新希望與美好的動力跟願景，祝福中華民國國泰民安、風調雨順，也祝福所有好朋友每一天都和和美美、平平安安、健康快樂、幸福加「馬」。

鄭麗文也期勉全黨保持同樣的心情，為國為民不為黨，拿出好的執政成績，為民服務積極勇於任事，2026贏得全面的勝利，讓所有國民黨執政縣市能夠繼續，並在南台灣全面突破翻轉，在2027年迎來勝利的春天。

