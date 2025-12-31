盼朝野和解！鄭麗文宣布明早參加總統府元旦升旗：永遠捍衛中華民國憲法

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文主持中常會，宣布明日清晨將代表國民黨參加總統府元旦升旗。（圖／記者詹宜庭攝影）

今（31日）為2025年最後一天，國民黨主席鄭麗文宣布，明（1日）清晨6時，她將代表國民黨參加在總統府前舉行的元旦升旗典禮，因為國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，並以捍衛《中華民國憲法》為己任的政黨。此外，明日上午8時將前往國民黨中央黨部，參加黨內舉辦的升旗典禮，並期盼2026年大選國民黨一定要全面勝利。

鄭麗文在中常會上表示，明天清晨6時她將代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，並以捍衛《中華民國憲法》為己任的政黨，「中華民國元旦要到總統府前參加升旗典禮，因為我們永遠捍衛中華民國憲法。」

鄭麗文指出，明天上午8時國民黨中央也將舉辦升旗典禮，希望大家不但可以參加總統府前的元旦升旗，也歡迎參加國民黨中央黨部前的升旗典禮，希望明天開始又是新的一頁、新的開始，祝大家新的一年健康快樂、心想事成，2026年大選國民黨一定要全面勝利。

鄭麗文也提到，盼望新的一年代表字能是「和」和氣、和解、和平，期望台灣社會不再充斥暴戾之氣，而是一片祥和。同時，也希望團結台灣而非撕裂台灣，只要伸出橄欖枝國民黨都張開雙臂歡迎，「我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策預算可以推行」，現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解，藍白剛剛才向全台灣提出了「未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色投資台灣與下一代。

