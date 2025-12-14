盼朝野團結 賴清德憂財劃法中央無災變能力

▲賴清德表示若以新版《財劃法》編列預算中央將失去災害應變能力，喊話朝野團結一致讓國政可以順利運作。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（14）日下午出席「台南丹娜絲風災感恩會」，感謝所有投入救災與重建的同仁和夥伴們齊心合作，協助受災民眾重建家園，展現台灣人的善良、勇敢與無私，也提及《財劃法》兩度修法大幅削弱中央財政，若按照新版中央明年須舉債5千多億元，未來每一年也勢必持續舉債，中央將失去災害應變能力，由地方單獨承擔救災效率將大幅降低，勢必會直接衝擊民眾災後復原，強調國家各項挑戰不分黨派都要面對，期盼朝野團結一致，讓國政順利運作、未來更安全、更有韌性。

賴清德致詞時表示，今天懷抱感恩的心情回到台南出席這場非常有意義的感恩會，感謝台南市長黃偉哲及市府團隊舉辦這場活動，自己要代表國家向所有投入救災與重建的每個人，致上最深的感謝。

賴清德說，看到影片中颱風過後一片狼藉的畫面，內心仍有很深的震撼，但對於市長及工程會主委陳金德描述大家都爭先恐後、相繼投入賑災工作，又深受感動。相信經過大家的努力，痛苦會過去、美麗會留下來。

賴清德提及，今年7月份，120年來第一個從嘉義布袋登陸的丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，數萬戶屋頂毀損，許多鄉親的家園在一夕之間遭到摧毀。但是大家也看到風雨無情、人間有愛，各行各業人員不眠不休地投入救災、復建的工作，令人感動與欽佩。行政院在災後第一時間成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，主委擔任指揮官統籌中央與地方，以及政府與民間資源，全力進行救災與重建的工作，另在市長帶領下，各局處、區公所、里長、鄰長、志工也都一起投入救災工作，大家攜手同心，在立委、議員及企業幫助下，一步一步走過重建的道路，直到今天。

賴清德指出，災後這段期間，國軍也調度兵力協助地方政府的清淤、重建工作，並協助復原學校及其他公共設施，國軍亦進入民宅協助丹娜絲颱風的救災工作。除了政府積極救災，民間也展現強大的力量，許多企業與公益團體投入，委託工程專業人員協助災民修補受損的家，更有許多企業與市民慷慨解囊，第一時間挺身而出提供物資與資金。因為有各界的齊心合作，受災民眾才能重建家園。

賴清德表示，今天表揚的團體單位包含跨縣市支援台南的公部門單位、無償奉獻專業能力的修繕工程團隊、協助農漁民度過難關的社會團體、搶修電力與水力設備的台電和台水同仁、提供物資與災害救助金等支持的企業和善心人士，大家都展現了台灣人的善良、勇敢與無私，他要向大家的付出表達感謝之意。

賴清德說，台南的西寮里是七股區丹娜絲風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，里民們在里長柯勝強帶領下，短短數日便募集超過49萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人的互助精神，令人欽佩。常常有人說「台灣最美的風景是人」，他想再加上一句話，那就是「台灣最強的也是人與人之間的團結」。

賴清德表示，今年8月行政院編列的丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案，經費規模達到600億元，感謝立委林俊憲的倡議，也感謝陳亭妃、郭國文、賴惠員、林宜瑾、王定宇等委員大力支持，立法院已經三讀通過，將在房屋、農業、電力、通信、水利、交通、道路修繕復原、衛生環境、產業支持等面向協助民眾重建家園。

賴清德指出，過去這段時間在中央和地方合作之下，以台南市為例，已經完成266件的弱勢民宅修繕，並且核定了5萬213件的家園復原慰助金，政府接下來也會加快腳步，繼續完成後續53項重建子計畫的執行。

賴清德說，放眼未來，面對極端氣候的挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣共同的責任。然而目前距離年度結算不到20天，明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。此外《財劃法》的兩次修法更大幅削弱中央政府財政，倘依照新修的《財劃法》編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5千多億元，未來每一年也勢必持續舉債；如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，不僅救災效率大幅降低，也勢必會讓民眾在災後復原上受到最直接的衝擊。

最後賴清德強調，國家的各項挑戰是不分黨派都要面對，期待朝野團結一致讓國政可以順利運作，如此守護台灣的力量才會更加充足，台灣的未來也會更安全、更有韌性。

