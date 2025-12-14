盼朝野團結 賴清德憂財劃法中央無災變能力
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（14）日下午出席「台南丹娜絲風災感恩會」，感謝所有投入救災與重建的同仁和夥伴們齊心合作，協助受災民眾重建家園，展現台灣人的善良、勇敢與無私，也提及《財劃法》兩度修法大幅削弱中央財政，若按照新版中央明年須舉債5千多億元，未來每一年也勢必持續舉債，中央將失去災害應變能力，由地方單獨承擔救災效率將大幅降低，勢必會直接衝擊民眾災後復原，強調國家各項挑戰不分黨派都要面對，期盼朝野團結一致，讓國政順利運作、未來更安全、更有韌性。
賴清德致詞時表示，今天懷抱感恩的心情回到台南出席這場非常有意義的感恩會，感謝台南市長黃偉哲及市府團隊舉辦這場活動，自己要代表國家向所有投入救災與重建的每個人，致上最深的感謝。
賴清德說，看到影片中颱風過後一片狼藉的畫面，內心仍有很深的震撼，但對於市長及工程會主委陳金德描述大家都爭先恐後、相繼投入賑災工作，又深受感動。相信經過大家的努力，痛苦會過去、美麗會留下來。
賴清德提及，今年7月份，120年來第一個從嘉義布袋登陸的丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，數萬戶屋頂毀損，許多鄉親的家園在一夕之間遭到摧毀。但是大家也看到風雨無情、人間有愛，各行各業人員不眠不休地投入救災、復建的工作，令人感動與欽佩。行政院在災後第一時間成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，主委擔任指揮官統籌中央與地方，以及政府與民間資源，全力進行救災與重建的工作，另在市長帶領下，各局處、區公所、里長、鄰長、志工也都一起投入救災工作，大家攜手同心，在立委、議員及企業幫助下，一步一步走過重建的道路，直到今天。
賴清德指出，災後這段期間，國軍也調度兵力協助地方政府的清淤、重建工作，並協助復原學校及其他公共設施，國軍亦進入民宅協助丹娜絲颱風的救災工作。除了政府積極救災，民間也展現強大的力量，許多企業與公益團體投入，委託工程專業人員協助災民修補受損的家，更有許多企業與市民慷慨解囊，第一時間挺身而出提供物資與資金。因為有各界的齊心合作，受災民眾才能重建家園。
賴清德表示，今天表揚的團體單位包含跨縣市支援台南的公部門單位、無償奉獻專業能力的修繕工程團隊、協助農漁民度過難關的社會團體、搶修電力與水力設備的台電和台水同仁、提供物資與災害救助金等支持的企業和善心人士，大家都展現了台灣人的善良、勇敢與無私，他要向大家的付出表達感謝之意。
賴清德說，台南的西寮里是七股區丹娜絲風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，里民們在里長柯勝強帶領下，短短數日便募集超過49萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人的互助精神，令人欽佩。常常有人說「台灣最美的風景是人」，他想再加上一句話，那就是「台灣最強的也是人與人之間的團結」。
賴清德表示，今年8月行政院編列的丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案，經費規模達到600億元，感謝立委林俊憲的倡議，也感謝陳亭妃、郭國文、賴惠員、林宜瑾、王定宇等委員大力支持，立法院已經三讀通過，將在房屋、農業、電力、通信、水利、交通、道路修繕復原、衛生環境、產業支持等面向協助民眾重建家園。
賴清德指出，過去這段時間在中央和地方合作之下，以台南市為例，已經完成266件的弱勢民宅修繕，並且核定了5萬213件的家園復原慰助金，政府接下來也會加快腳步，繼續完成後續53項重建子計畫的執行。
賴清德說，放眼未來，面對極端氣候的挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣共同的責任。然而目前距離年度結算不到20天，明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。此外《財劃法》的兩次修法更大幅削弱中央政府財政，倘依照新修的《財劃法》編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5千多億元，未來每一年也勢必持續舉債；如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，不僅救災效率大幅降低，也勢必會讓民眾在災後復原上受到最直接的衝擊。
最後賴清德強調，國家的各項挑戰是不分黨派都要面對，期待朝野團結一致讓國政可以順利運作，如此守護台灣的力量才會更加充足，台灣的未來也會更安全、更有韌性。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
轟民眾黨寧當藍小弟 老戰友勸柯文哲：找賴清德懇談國家就安定了
《財劃法》不副署不執行？黃國昌轟：直接宣布賴清德登基走帝制
年金停砍跟進不副署？黃國昌轟賴清德：中華民國憲政史上最大罪人
其他人也在看
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 269
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 358
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 260
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 432
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 385
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 463
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 153
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 231
藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機
汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」！放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 245
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 245
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 271
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適的時間進行提名作業。民視 ・ 1 小時前 ・ 21
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 78
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 127
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 31
最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......
即時中心／温芸萱報導今（13）日下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋一名騎士因不明原因自撞跌落橋旁山谷。警消獲報後立即趕赴現場，發現一輛機車橫倒在路面，隨後往下方溪谷一看，只見有民眾受困谷底。由於地勢陡峭、救援困難，消防人員已架設繩索並展開搶救行動，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。今天下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋疑似發生機車自撞事故，有騎士不慎跌落橋下山谷。警消抵達後，發現一輛機車橫倒在橋面，現場未見騎士蹤影，隨即往橋下溪谷查看，發現有一名民眾受困於下方。由於地勢陡峭、落差大，救援難度相當高，消防人員立即架設繩索展開搶救行動。目前警消持續評估受困者狀況並進行救援，事故發生原因及騎士身分仍待進一步釐清。機車橫倒在路面。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／霧台鄉自摔車禍消防人員趕往 驚見女騎士摔飛下方溪谷20公尺處 更多民視新聞報導周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛
南部中心／綜合報導台南一名女子在酒吧喝醉後，竟突衝到馬路上直接蹲在路中央，看到有車輛開過來，她還故意跑過去，試圖製造假車禍，幸好車輛趕緊停下來，沒想到女子又鎖定下一輛汽車跑去，這下真的被撞飛。黑衣女子從酒吧走出來，突然蹲在路中央。（圖／翻攝畫面）大半夜，黑衣女子從酒吧走出來，在馬路上晃來晃去，蹲在路中央，形跡詭異，看到一部白色轎車開過來，她突然向前跑去，撲在對方的引擎蓋上，整個人摔倒在地，男駕駛嚇了一跳，下車查看，女子一開始還躺在地上不起來，沒多久卻又突然起身，開始大聲咆哮。目擊民眾：「第一台的白車，其實是要來我們店喝酒的客人，他停下來後，這個女生就衝上去撲到他車上，然後就裝死，有起點爭執吧，然後我們那一台車的客人，也不太想理她。」正當大家看傻眼，女子又突然朝另一部疾駛而來的黑色轎車衝過去，這次卻整個人被撞飛，翻了一圈倒地，一動也不動。事發在台南中西區民生路二段，這名28歲女子在旁邊知名酒吧喝酒後，突然衝到馬路上，誇張行徑讓目擊者懷疑，是不是要製造假車禍。女子接著又突然朝黑色轎車跑過去，慘遭撞飛。（圖／翻攝畫面）目擊民眾：「她是也沒有喝很多，就喝一杯長島冰茶而已，聽警察說後照鏡應該是有毀損，所以他們有直接去做筆錄這樣。」海安派出所副所長王志宏：「碰撞另一輛由30歲李男駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。」女子酒醉失態，離譜行徑不僅害得自己被撞受傷送醫，在馬路奔跑、蹲下，違反道交法，還可處500元罰鍰，另外撞壞車輛的後照鏡，也將面臨車主求償。原文出處：台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛 更多民視新聞報導獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救情侶吵架差點出大事！女子情緒失控躺鐵軌打滾 險遭列車輾斃驚！台鐵台南1路段「地面下沉鐵軌斷裂」列車營運遭延誤民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 35