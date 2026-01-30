盼柯建銘交棒「退在最高點」 王世堅舉雙手支持蔡其昌：不會動不動對槓

記者劉秀敏／台北報導

針對蔡其昌登記選黨團總召，民進黨立委王世堅表示「我舉雙手支持」（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨立法院黨團將進行黨團總召與幹部改選，除了現任總召柯建銘表態爭取連任外，曾任立法院副院長的綠委蔡其昌亦登記參選總召。對此，王世堅今（30）日受訪直言，他舉雙手支持蔡其昌，也認為蔡其昌是黨團總召的好人選，如果登記也一定選得上。王世堅強調，並不是說柯建銘不好，而是希望他能夠交棒，柯建銘已經為民進黨貢獻30年，整個黨都非常感謝他，此時退出也正是時候，因為剛好退在最高點、大家都很尊敬他的時候。

王世堅今日在立法院受訪，針對蔡其昌登記參選黨團總召，被認為是總統賴清德授意一事，王世堅表示，他不知道蔡其昌登記是不是賴清德的授權，但是蔡其昌確實是黨團總召一位非常好的人選，因為他在立法院的資歷非常豐富，在其他社團的領導上也非常成功。因此，他個人認為，如果蔡其昌登記選民進黨團總召，對國家來說「深慶得人」，也相信他一定選得上，會贏過柯建銘。

王世堅強調，並不是說柯建銘不好，而是因為柯建銘當總召這麼久，一直希望他能夠交棒。面對新的時局，確實也要隨時調整黨團的做法，黨團應該與時俱進，不應該就固定那些對抗的做法，這是不對的。而蔡其昌比較年輕，相信他也比較會有新的思維，且蔡其昌的作為、思維、反應都很快，應該可以針對每一次不同的政策，朝野之間合作，「我相信他的做法跟看法會完全不一樣。」

王世堅說，他一直希望柯建銘能夠交棒，而且柯建銘過去貢獻民進黨已經30年了，「我們整個黨上上下下都非常感謝柯總召」，如果此時退出黨團總召正是時候，因為剛好退在最高點、大家都很尊敬他的時候，他認為這是對的。如果蔡其昌確定登記，相信能夠勝出，他也舉雙手支持蔡其昌。

至於此次總召選舉被認為是賴系與非賴系之爭，王世堅則表示，他不以賴系、非賴系說派系來考量，因為這是整個黨的考量。民進黨內會有派系之爭，但民進黨現在是執政黨，黨的決策會影響到整個國家，所以這部分不會用派系來考量。新潮流是最大派系，也有很多好的人才，每個派系、每個黨都一樣，有好人也有壞人。

媒體追問，如果是蔡其昌擔任總召來領導大家，認為下會期朝野會比較和諧或鬥得更兇？王世堅回應，他認為會更和諧，因為蔡其昌的個性至少是講理的，他不會不假思索就把一件事情視為「朝野之間談不好就必須對槓」，其實談不好還可以用時間來磨合。他相信，在蔡其昌的領導之下，黨對黨之間的磨合方式會有所改變，不至於動不動就把對立拿到檯面上，蔡其昌身段比較靈活、思考比較細緻也比較年輕，能夠帶來與時俱進的想法。

