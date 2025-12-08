盼根治台南淹水之苦 陳以信規劃四年補足下水道缺口

陳以信分析，台南多處行政區雨水下水道建設率偏低，是造成大雨後積淹水頻仍的主因之一。圖非台南市，僅為示意圖。（圖／黃耀徵攝）

有意參選 2026 台南市長、角逐國民黨提名的前立委陳以信，近日陸續拋出民生政見，盼獲得地方認同。他今（8）日再提出治水主張，指出近年台南逢大雨便積水、部分地下道動輒封閉，已嚴重影響民眾通勤與居住安全。他主張透過全面強化排水系統、補齊雨水下水道骨架，並在四年內新建 100 公里雨水下水道，讓市民真正脫離淹水困擾。

今年多個颱風接連襲擊南台灣，長時間的強降雨遠超過地方排水系統負荷，加上部分設施老舊、排水不順，許多地區從積水延伸到嚴重淹水，居民被迫暫時撤離。陳以信指出，面對氣候變遷下愈來愈頻繁且強度更高的降雨，台南的排水骨架長期不足，更凸顯治水工程刻不容緩。

有意角逐台南市長的前立委陳以信提出新增百公里雨水下水道政見，盼改善市區積淹水問題。（圖／報系資料庫）

對此，陳以信進一步分析台南近年淹水原因指出，雖然台南雨水下水道總長度居全台之冠、每年清淤量也超過百公里，但整體建設實施率僅 78.8%，不僅低於全國平均，更是六都倒數第二。從審計部報告也可見，鹽水、關廟、北門、永康、六甲、安南等多個行政區建設率不到六成，顯示市府多年未真正補齊排水骨架，導致市民長期受淹水困擾。

他進一步表示，台南若要擺脫「逢雨必淹」的惡名，就必須大幅提高雨水下水道的完成度。他承諾，若當選市長，四年內將新增 100 公里雨水下水道，並以「高風險地區優先、瓶頸段優先、人口密集區優先」為施作原則，使台南整體建設實施率提升至近九成，追上六都前段班水準。他表示，唯有補強排水主幹系統，才能讓台南人在面對強降雨時不再提心吊膽。

