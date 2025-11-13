盼民眾樂於使用 金管會發布數位金融服務包容性指引

為讓民眾能夠信任且樂於使用數位金融服務，金管會今天(13日)發布「數位金融服務包容性指引」，引導金融機構、周邊單位及相關公會等數位金融服務提供者關注不同類型民眾的需求，設計並提供完善的數位金融服務。

金管會表示，此指引涵蓋「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」、「監測評估與持續精進」等三大面向，建議數位金融服務提供者宜關注的重要事項，並提供情境範例，以利業者理解與參考推動。

金管會指出，以人為本提供數位金融服務是建議數位金融服務提供者瞭解使用者的差異化需求與偏好，並與利害關係人適時溝通，以設計操作簡便、簡單明瞭的數位金融服務。此外也鼓勵數位金融服務提供者逐步導入無障礙網頁設計，並以官方入口網站取得及維持全網站無障礙標章作為長期推動目標，以減少使用者在過程中可能面臨的困難或障礙。

在促進公平性與可及性部分，則是讓樂齡者、身心障礙者或是對數位金融操作不熟悉的民眾都能以簡單易懂、無障礙、以及可負擔成本使用數位金融服務，並避免於服務過程中產生偏見或歧視的情況。金管會也鼓勵數位金融服務提供者以負責任的態度開發多元化的創新金融服務，提升使用便捷性及使用意願，擴大服務覆蓋性並降低排他性。

在監測評估與持續精進部分，金管會指出，會將使用者需求與金融環境的變化納入考量，蒐集使用者與利害關係人意見，掌握市場創新發展趨勢，並評估導入新興科技、技術或工具，透過適時檢討與滾動式調整優化使用體驗與便利性，確保數位金融服務的設計、操作流程、使用介面等面向符合實際需要。(編輯：沈鎮江)