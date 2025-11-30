盼民眾黨挺蔣萬安連任 戴錫欽：藍白合大框架很明確

2026年選戰將至，各陣營都在加緊布局，外界也十分關注「藍白合」的進展。國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今天（30日）表示，藍白合大框架很明確，盼民眾黨支持台北市長蔣萬安連任，關於蔣萬安是否幫民眾黨站台，他則說，「尊重在地議員，輔選將從寬考量。」

戴錫欽。（圖／中天新聞）

戴錫欽今天出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動，他受訪時表示，「鄭黃會」之後，藍白合這樣的一個大框架已經非常明確。當然選舉時難免會有競爭，但不論過去在立法院藍白的合作，或在接下來明年的地方選舉，我們當然非常希望民眾黨能夠支持蔣萬安市長的連任。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

戴錫欽說，關於明年選戰的提名過程，我們希望國民黨、民眾黨還有所有的友黨的席次能夠極大化。在上一次選舉過程當中，國民黨在61席當中，本來就當選了31席，也就是剛好過半，所以我們這次也會以單獨過半為目標，作為提名策略，不會過度膨脹，也不會自我限縮。

戴錫欽指出，現在會等黨中央公告地方議員的提名辦法之後，再根據黨中央所公布的提名辦法，來公告關於台北市的提名辦法，讓所有想參選、爭取提名的新人有所依循。

戴錫欽。（圖／中天新聞）

戴錫欽表示，如果民眾黨願意支持蔣萬安市長連任的話，我們當然樂見其成，也非常感謝。在議員輔選方面，他們認為有需要的話，蔣萬安市長應該也要慎重考慮來幫忙民眾黨的盟友們，大家一起來站台。不論是市黨部，或者是蔣萬安市長，我們的態度都是一樣的，只要在過去這段時間，跟國民黨，跟台北市政府的相關的政策都能夠充分支持跟配合的話，對於輔選這件事，我們會從寬考量，但我們也必須要尊重當地國民黨所提名的議員們的意見。

