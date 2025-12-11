盼減輕媽媽負擔...... 高中生何崧瑀奪全國技藝競賽文書處理金手獎

新竹市光復高中學生何崧瑀3歲喪父，卻努力參加競賽，並以逆轉勝成績獲全國技藝競賽文書處理金手獎。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中資料處理科傳捷報！高三學生何崧瑀在全國中等學校技藝競賽，以驚人毅力與決心，奪「文書處理」職種全國第11名金手獎，3歲喪父的他，由母親獨自撫養長大，透過參與全國技藝競賽，取得進國立科大的門票，他說，未來以台北科技大學及雲林科技大學為目標，希望大學朝人工智慧或資訊經濟系學習，期透過學習，減輕媽媽的負擔，也能讓媽媽以他為榮。

何崧瑀與全國85所學校的頂尖選手競爭，而支持他堅持到最後的是媽媽背後支持的力量，從小因父親早逝，由媽媽撫養長大的他，學習過程比其他同學辛苦，為減輕媽媽未來經濟上的壓力，他選擇參加選手訓練。

而媽媽經常假日接送他往返學校練習，且準備餐食，讓他無後顧之憂全力衝刺。透過競賽前1個月的集訓及導師梁國珍的督促與激勵，常練習到很晚，就是希望在一片資訊海中，找到可以發揮文書整理的強項，雖術科成績不理想，但在學科發揮實力，最後逆轉勝，取得全國第11名「金手獎」佳績。

另光復高中廣告設計科高三學生陳明萱也獲全國高級中等學校商業類技藝競賽平面設計組全國優勝第12名佳績。從小沒學過畫畫的她，因喜愛看漫畫，埋下成為插畫家夢想。準備比賽期間每天不斷的練習，雖出現手部肌腱炎，但她仍咬牙忍痛完成訓練作品；且除手繪海報，也透過數位設計的學習，充實其技藝能力，並在指導老師呂奇品的訓練與鼓勵下，取得佳績，未來升大學將繼續朝多媒體及視覺設計精進，期成為優秀的平面影像動畫設計師。

新竹市光復高中學生何崧瑀3歲喪父，卻努力參加競賽，並以逆轉勝成績獲全國技藝競賽文書處理金手獎。指導老師梁國珍也肯定其努力。(記者洪美秀攝)

新竹市光復高中廣告設計科高三學生陳明萱獲全國高級中等學校商業類技藝競賽平面設計組全國優勝第12名佳績。(記者洪美秀攝)

新竹市光復高中廣告設計科高三學生陳明萱獲全國高級中等學校商業類技藝競賽平面設計組全國優勝第12名佳績。指導老師呂奇品肯定其努力。(記者洪美秀攝)

