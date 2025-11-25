盼為高市早苗踩煞車！日本立民黨遭網路砲轟

▲日本在野大黨「立憲民主黨」黨魁野田佳彥認為，高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，導致中日關係惡化，應致力於改善。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本與中國之間圍繞「台灣有事」、「集體自衛權」的矛盾未解，日本首相高市早苗的民調在風波發生後攀升，顯示多數受訪者並不認為她的言論存在明顯問題，甚至對中國的長期負面觀感也得到宣洩。當然，日本政壇不乏有質疑高市、譴責高市製造中日緊張者，但有日媒報導稱，相關政黨在網路上反而遭受不少攻擊。

根據《共同社》、《新瀉日報》報導，高市內閣在本月中旬的民調，支持率一度達到近70%。她在7日於國會應詢時，被立憲民主黨眾議員、前外務大臣岡田克也問到，日本如何應對中國在台海製造的緊急狀況時，表示若中國使用軍艦並伴隨武力行使，則可能構成存立危機事態，日本政府將依據實際發生事態的具體情況，綜合所有情報進行判斷。

廣告 廣告

報導提到，立憲民主黨一直想打造為高市政府「踩煞車」的角色，卻意外遭到砲轟，社群平台上甚至出現了對岡田克也進行誹謗的內容，稱呼他為「中國間諜」、「叛徒」。

儘管立民黨黨魁野田佳彥強調，高市早苗本身的答辯內容存在問題，提問者不應受到指責，但評估過後也坦言，目前日本網路上，對於高市內閣支持率偏高，輿論勢頭正旺，儘管不認為該黨的態度有需要改變的地方，可立民黨內也傳出聲音，認為現階段應該減弱與高市內閣的對抗姿態。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

習近平致電、川普反應曝！星媒分析潛台詞：中日問題你們自己解決

與習近平通話！川普聚焦俄烏、大豆、芬太尼 未提台灣及中日緊張

高市早苗人氣不減！對中國立場獲56％日本選民支持 最新民調曝