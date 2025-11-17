盼理性看待院版財劃法！行政院勸「別讓中央能量被分完」：再來個馬太鞍溪怎麼辦？

​行政院預計20日院會通過行政院版《財劃法》修法草案，明（18）日也將召集各縣市政府討論事權分配事宜。行政院發言人李慧芝今（17）日說，行政院版的《財劃法》將是一個可以長治久安、均衡台灣的版本，一切都是希望在「中央有能力來協調」的情況下，讓地方獲得更多財源，也幫助地方民眾做更多的事情，假設中央的能量都被都被分完了，「那明年如果又來個馬太鞍溪怎麼辦？」

李慧芝表示，院版《財劃法》的統籌分配款只會多不會少，整體裁員會更多，但會搭配事權的下放，地方拿到更多錢，但要更好的去照顧民眾。明日和各地方政府確認後，周四（20日）就會和外界完整報告。

針對上周立法院突然排程《財劃法》修法，接著協商不成後就直接表決一事，李慧芝表示，行政院長卓榮泰此前就已經說過，行政院本周就要提出院版《財劃法》，所以相信朝業黨團都知道本周就有東西要出來了，院版《財劃法》已經討論到非常完整的階段，是一個可以長治久安、均衡台灣的《財劃法》。

行政院長卓榮泰預告「全面迎戰財劃法」。

李慧芝提到，上周新修正的《財劃法》版本「其實會讓城鄉差距增加」；李慧芝解釋，因為中央失去調配的能力，以後錢拿很多的縣市會拿到更多，錢拿少的則沒有辦法被補助，會更不均衡，更讓城鄉的差距持續擴大，因此希望立法院朝野黨團都可以理性討論院版的《財劃法》。

另外李慧芝補充，如果討論不成，行政院當然會有憲政救濟的程序，也希望大家能夠理性的思考一下，不能夠再重演國家空轉的狀況，希望大家好好的來思考什麼才是對國家有幫助的，周四院會過後，卓榮泰會向大眾報告完整的面貌，明天也會做最後的事權確認。

「中央沒有能力做的時候，地方可以自己負擔起來嗎？」李慧芝強調，這一切都是希望在地方可以獲得更多財源的同時，也可以幫助他們自己的市民、縣民做更多的事情，中央也有能力可以來做協調。李慧芝舉例，假設中央的能量都被都被分完了「明年如果又來個馬太鞍溪怎麼辦？」李慧芝說明，馬太鞍溪堰塞湖災害一開始都都是中央在支應的，如果中央未來沒有餘裕的話，再發生馬太鞍溪或是非洲豬瘟事件，「相信這不是一個地方縣市政府可以單獨承擔的量能」。

