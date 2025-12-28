盼理解貢獻潛力、推動政策精進 2025十大新住民新聞徵選名單出爐

曾任媒體記者、主編、總經理的評審團主席趙善意(中)指出，今年刻意納入具爭議與警示意義的事件，因為健康社會必須具備自省力。(讀者提供)

來自不同國家的新住民穿梭街頭早已是台灣的日常景象，而隨著人口比例的逐年攀升，新住民在台灣勞動環境以及家庭文化的參與度，也正悄悄改寫著台灣社會的結構。昨日(27號)在國立中興大學人文學院，由該校歷史學系及高師大東南亞暨南亞中心、壹元書院等單位所主辦的「2025年全國十大新住民重大新聞甄選發佈會」，對今年各家媒體有關新住民的報導進行了一場全面盤點，從政策制度到文化現場，都顯示新住民已是台灣核心生活圈中不可或缺的部分。

廣告 廣告

根據內政部統計，台灣新住民人口已接近60萬人，若加上其在台生育的子女，家庭總人口數更突破百萬，約佔全國人口數的5%，且日後比例只會逐漸提高，因此新住民在台灣教育、勞動與公共生活等領域中的影響也日趨顯著，主辦單位希望透過公布年度十大新住民重大新聞的累積公共紀錄，讓普羅大眾能夠認同新住民不再只是政策名詞，而是真正被納入台灣社會敘事核心的重要成員。

2025十大新住民重大新聞徵選前十名名單出爐。(讀者提供)

發布會一開始，由社團法人臺中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛率領舞蹈團登場，舞步展現出新住民女性的韌性與活力；緊接著由陽光民族舞蹈團接續表演，身著繽紛多國服飾，節奏明快、奔放的舞蹈動作，瞬間將現場氣氛炒熱。

由中興大學歷史學系及高師大、壹元書院等單位所主辦的「2025年全國十大新住民重大新聞甄選發佈會」，昨日假中大人文學院場地舉辦活動。(讀者提供)。

主辦人之一的賴慕芬致詞時表示，今年挑選入圍的新聞，主要聚焦在二個面向，第一個是如新住民發展署成立、就業制度改善、微型保單擴大、新住民創業與取得就業金卡長居等政策相關的報導，另外則是以新住民第二代在教育、文化與產業的亮眼表現為主，期盼能藉此反映出台灣多元社會結構的關鍵變化。

曾在多家媒體擔任記者、主編、總經理的評審團主席趙善意則指出，今年除了回顧政策成就，也刻意納入具爭議與警示意義的事件，因為一個健康的社會必須具備自省力，強調新住民已是台灣生命共同體，社會在肯定政策突破之餘，也需正視制度摩擦與人性風險。

多位評審指出，2025最具指標性的新聞是立法院三讀通過《新住民發展署組織法》，象徵政策由分散走向制度化。中興大學歷史學系系主任何嘉興分析，搭配職訓津貼、財力證明放寬、微型保單與多語資訊網等措施，顯示政府努力回應新住民就業與生活安全需求，但職場歧視、醫療溝通障礙及婦幼權益風險仍待改善。

活動發起人尤英夫律師也表示，舉辦甄選「不是只為了選新聞」，而是透過新聞背後的結構分析，讓社會理解新住民的貢獻與潛力，進而推動政策精進。

更多鏡週刊報導

清大破解癌細胞弱點 雙重打擊誘發「自我崩解」登國際期刊

端高齡照護政見 何志偉提老人假牙定期維修

2026大預言3／科技撐經濟、九合一選舉升溫 蔡上機：台灣政治對立加劇