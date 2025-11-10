盼由「市民做主」 林岱樺喊：不再讓派系決定高雄未來

民進黨高雄市長初選開放領表，立委林岱樺盼由「市民做主」，不再讓派系決定高雄未來。 圖：林岱樺辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨在台南、高雄、嘉義縣市長初選今（10）日正式開放領表登記，有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺宣布，將在黨部規定的期限內完成登記，正式投入黨內初選。她表示，未來將以具體市政願景與施政藍圖向市民報告，展現服務高雄的決心與責任，盼以行動贏得市民信賴。

林岱樺指出，民進黨作為執政黨，市長初選是民主精神的體現，她會尊重制度、遵守規範，並相信公開、公平、公正的競爭，才能讓最具民意基礎與治理能力的候選人脫穎而出。她強調，自己將提出兼顧地方發展與永續治理的政見，推動高雄在南方科技、綠能轉型、智慧交通及城市韌性方面持續前進。

面對媒體提問，其他初選參選人提及「若支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」，林岱樺則回應，鄭麗文日前祭拜共諜吳石，「等於打臉蔣介石」，此舉已讓藍營內部炸鍋。她認為，有關史觀的爭議與意識形態的鬥爭，國民黨自己應該好好面對與釐清，「高雄市長的競爭，應該回歸城市願景與政策比較，這樣的民主對話才是高雄市民之福。」

針對媒體關注的助理費案，近期媒體報導正國會大老陳茂松於10月29日中常會上，曾向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，盼妥善處理助理費爭議，外界關注是否與她的司法案件有關。 對此，她坦言目前正全力進行無罪答辯，並指出雄檢起訴過程中「荒腔走板」，甚至刻意漏列有利證據，律師團已於法庭上詳加說明。她強調，助理費案並非個案問題，而是朝野必須共同面對、從制度面檢討的結構性議題。林岱樺強調：「我對自己的清白有信心，也會以平常心看待，讓司法還我公道。」

林岱樺並指出，高雄已經走出「派系決定」的時代，正邁向「市民做主」的新局，她呼籲黨內同志應尊重基層民意、以市民需求為中心，不必再用派系思考高雄的未來。她表示，自己出身地方，長期深耕基層，了解市民的生活與需求，未來希望讓高雄成為「經濟再起、文化共榮、人民有感」的幸福城市。

媒體最後問到，是否擔心賴清德總統的意志影響初選走向？林岱樺回應，賴總統的態度一貫明確，強調黨內初選必須秉持公平、公正、公開原則進行，「我相信賴主席會讓最符合民意的候選人出線，讓高雄繼續成為進步價值的代表城市。」

