盼盡速協調成功 盧秀燕喊話「姊弟」：求佛法開智慧

佛光緣美術館台中館18日啟用，台中市長盧秀燕下午親臨祝賀，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔也出席活動。對於日前市長提名協調破局，盧秀燕表示，希望兩人開了智慧、求了佛法以後，盡速協調成功。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

佛光緣美術館台中館啟用典禮由佛光山宗長心保和尚法駕台中主持，盧秀燕親臨祝賀。活動進行時間長達1個多小時，江啟臣、楊瓊瓔也受邀出席。對於國民黨台中市長提名協調破局，盧秀燕參加活動後，面對記者堵訪時說，今天來佛光山，求佛法求智慧，希望兩位候選人開了智慧、求了佛法以後，盡速協調成功。

另外，對於國民黨下屆台中市長人選陷入「姐弟之爭」，日前黨內協調未能達成共識。楊瓊瓔表示，第二次協調時間將尊重黨中央安排，但強調「快當然重要，但更重要的是把制度與方式談清楚，協調才會有意義」。

佛光緣美術館台中館18日啟用，台中市長盧秀燕親臨祝賀，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔也出席。 （圖／中天新聞）

針對第二次協調時間何時較為適合，楊瓊瓔回應，她對於協調會時間一直都很配合，也願意尊重黨中央的整體安排，只要黨中央認為時程成熟，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場。她重申，速度固然重要，但更關鍵的是將制度與方式釐清，如此協調才具有實質意義。

