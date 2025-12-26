盼立院儘速審查總預算案 卓榮泰：阻礙國家持續前進腳步

卓榮泰表示，行政院合憲，但立法院連合法的標準都未能達到，這勢必影響政府各項施政措施，進而損害人民的權益，阻礙國家持續前進的腳步。（圖／報系資料庫）

行政院長卓榮泰今（26）日在行政院會聽取本院綜合業務處「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」報告後表示，今為2025年最後一次院會，行政團隊自去（2024）年5月20日就任以來，歷經在1年7個多月的時間，始終將「照顧國人」、「經濟發展」、「強化治安」及「國家安全」作為施政重要目標，儘管面臨國內外政經情勢的嚴峻考驗，政府仍穩健踏實地推展各項新政，逐步落實賴清德總統「國家希望工程」的政策願景。

卓榮泰指出，明（2026）年1月起，即將實施許多重大的惠民及便民措施，包含：為勞工加薪，這是連續第10年調高最低工資；為全民減稅，個人與家庭都能直接受惠；育嬰留職停薪制度更彈性，育嬰留停可以「日」為單位申請，家庭照顧假可以「小時」為單位申請，更符合家長育兒照顧的需求；各類社會保險的生育給付加碼補助，每胎一律補足到10萬元，不須另外提出申請，提供家庭更多育兒支持。

卓榮泰強調，各項新制攸關民眾權益，請各部會持續積極宣導並蒐集反映意見，在落實具體政策的同時，也能滾動性全面檢討。

卓榮泰表示，國家各項重大建設要推動及落實，都需要中央政府總預算的支持。依據憲法第59條，行政院應於會計年度開始前3個月，也就是9月30日前將下年度總預算案函送立法院審議，而行政院於今（2025）年8月29日已將明年度總預算案函送立法院。依據《預算法》第51條，總預算案應於會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立法院議決，可惜立法院未能依照《預算法》第51條進行實質審查，這代表行政院合憲，但立法院連合法的標準都未能達到，這勢必影響政府各項施政措施，進而損害人民的權益，阻礙國家持續前進的腳步。

卓榮泰表示，行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項重大政策計畫得以持續落實，盼立法院朝野黨團能以國家為念、以人民為本，儘速完成明年度中央政府總預算案的審議。

卓榮泰說，展望新的一年，行政團隊依然會持續捍衛民主憲政體制、守護國家安全、振興經濟發展及照顧國人生活和各項重大建設、政策，讓人民安居樂業，讓臺灣穩健向前邁進。

