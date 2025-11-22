盼立院審視院版《財劃法》 卓榮泰：新北統籌分配款增加數六都最高

卓榮泰呼籲立法院重新審視院版《財政收支劃分法》。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

國民黨團、民眾黨團日前二度修正《財政收支劃分法》，行政院20日也提出院版因應。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，新北在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他呼籲立法院能夠重新審視政院版《財劃法》，讓中央與地方的建設一直往前走。

卓榮泰今出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮，並致詞表示，行政院日前提出的《財劃法》修正草案，讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市有充裕的自主財源，能決定自己縣市該有的建設方向。

卓榮泰指出，依照行政院版《財劃法》，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他說明，因為新北市地廣人多，經過土地面積、人口計算，並將 65 歲以上長者與 14 歲以下人口採 1.2 倍計算，因此新北的統籌分配稅款會增加。

不過，卓榮泰指出，政府希望六都跟非六都要平均，不能六都一直發展，非六都擺在後面，也就是總統所說「均衡台灣」的理念。

卓榮泰表示，希望能爭取立法院的支持，今天許多立委助理、主任都在現場，盼重新審慎來看政院的《財劃法》能否做到國人生活品質平均、中央與地方的事權合理、全國 22 縣市之間的分配公平、強化地方自治精神，最重要的要能夠做到中央與地方夥伴關係更提升。

卓榮泰並表示，希望中央與地方的建設會一直一直的往前走，帶領著台灣國人往一個更文明、更有建設的國家發展。

