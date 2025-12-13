盼立院送出反年改法案前再討論! 賴總統喊話在野三思

政治中心／林靜、廖文璞、SNG 台北報導

立法院國民黨團昨天（12號）三讀通過停砍年金修法、引發各爭議，賴總統喊話在野黨，年改牽涉世代正義、國家財政不能走回頭、盼法案還沒送出立院前朝野能三思；另外原先總統府邀行政、考試院長周一進行國政茶敘，沒想到韓國瑜反悔婉拒，賴總統表示知道韓院長有難言之隱，但希望他"再思考一下"。

總統賴清德出席"宏道獎"頒獎典禮，跟運動部長李洋合體、力挺選手，一旁還有前立法院長王金平，讓總統看著王院長，有感而發。

總統賴清德：「李洋有沒有覺得，你現在預算是零欸哈哈哈，現在我講到這個我特別懷念，過去王金平院長公道伯，王院長是常常會去協調，朝野不同的意見，他是盡量避免用表決的，也很少逕付二讀，王金平院長過去建立下來的，規範跟精神能夠確實執行的話，我相信對當前的政治情勢，一定有很大的幫助。」

總統會這樣說不是沒原因，前一天立法院國民黨團強勢三讀通過反年改修法，讓國家面臨嚴重財政負擔，賴總統喊話在野，再三思考。

總統賴清德：「年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，在這個時候不應該再走回頭路，所以我是希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考。」

年改不能走回頭路。近來除了反年改修法，包含財劃法等爭議法案，朝野都缺乏共識，總統府日前邀立法、考試院長進行國政茶敘，沒想到韓國瑜臨時反悔，理由是「立法院是合議制機關」婉拒茶敘，給賴總統軟釘子。

總統賴清德：「我當然希望韓院長能夠參與，再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」





韓院長的難言之隱，不曉得是不是受黨團總召傅崐萁壓力，畢竟據了解，茶敘的想法是韓院長建議。

立委（國）羅智強：「賴總統既然這麼多的，一些想法要溝通，歡迎他來邀集朝野立法院的黨團，我們一起來進行新團結十講。」

民眾黨團總召黃國昌：「充分的理解也高度支持，韓國瑜院長拒絕，（總統）用韓國瑜院長來當擋箭牌。」

立委（民）吳思瑤：「（黃國昌）表達敬佩，認為韓國瑜院長不應當被摸頭，說到摸頭民眾黨要確定欸，隨便查一下這是當今政壇，被摸頭最經典的畫面。」

府院遞橄欖枝，藍白不接，朝野僵局依舊難解。









