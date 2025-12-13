盼立院送出「反年改」前再次討論 賴清德喊話藍白三思：此時不能走回頭路

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，被外界稱作「反年改」法案，提前停止調降月退所得替代率，退休金所得替代率回溯至112年標準計算。對此，總統賴清德今（13）日表示，年金改革是社會長期要求的重大政策，此時不該走回頭路，希望藍白在法案送出立法院前三思，能再好好討論。

藍白日前在國會挾人數優勢，通過「反年改法案」，銓敘部指出，此舉將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3-4年在134、131年用罄，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

賴清德今早出席114年宏道獎頒獎典禮。他會前受訪時表示，年改議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續。過去蔡英文總統任內，花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識、有這個結果。

賴清德說，當年蔡英文總統完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想完成，卻沒辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路。反年改法案還沒送出立法院，希望朝野都能再三思考，為國家、人民、社會公平正義思考，能夠再好好討論。

